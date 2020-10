Streep door eerste training Eifel GP wegens slecht weer

Op het moment dat de Eifel Grand Prix eerder dit jaar werd aangekondigd, werden er al vraagtekens gezet bij het voornemen van de Formule 1 om in oktober een race op de Nürburgring te houden. Sebastian Vettel, in 2013 de laatste winnaar op de Duitse omloop, merkte destijds op dat het gebied niet voor niets Duits Siberië wordt genoemd. "Het zou me verbazen als het weer geen rol zou spelen", voegde de viervoudig wereldkampioen daaraantoe.

Op donderdag was het al behoorlijk koud op de Nürburgring en op vrijdagochtend kwam daar ook nog eens mist en regen bij. De mist was zodanig dat de medische helikopter niet naar het ziekenhuis van Koblenz kon vliegen in geval van nood, wat de Formule 1 als voorwaarde stelt om te kunnen rijden. "De afstand over de weg is veel te groot, mocht er iets gebeuren", lichtte wedstrijdleider Michael Masi toe. "Voor de FIA staat de veiligheid van alle deelnemers, en met name van de coureurs die naar buiten gaan, voorop. Op dat punt sluiten we geen compromis."

Kort voordat de eerste training om 11.00 uur zou beginnen, kondigde de racedirectie aan dat de sessie wel om de geplande tijd zou beginnen maar dat de pitstraat in elk geval nog dertig minuten gesloten zou blijven. Mochten de condities het toelaten om alsnog de baan op te gaan, dan zouden de teams tien minuten van tevoren een seintje krijgen. Gedurende het eerste half uur werden de omstandigheden echter alleen maar slechter, met als gevolg dat om 11.30 uur bekend werd gemaakt dat er tot 12.00 uur in principe niet gereden zou worden. Vervolgens kwam rond de klok van twaalf het bericht dat de pits helemaal niet geopend zou worden tijdens VT1.

Het niet doorgaan van de eerste training is vooral een flinke domper voor Ferrari-talenten Mick Schumacher en Callum Ilott, die op de Nürburgring een vrijdagsessie voor hun rekening mochten nemen bij respectievelijk Alfa Romeo en Haas. Zij moeten nu hopen dat ze later in het seizoen nog een kans krijgen om hun debuut te maken in een F1-weekend. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is over twee weken in Portugal.

De start van de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Eifel staat voor 15.00 uur gepland. Het lijkt er vooralsnog op dat het weer dan beter zal zijn.