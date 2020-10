Norris krijgt kick van strijd om de vierde plek in het WK

Met nog zeven races te gaan staat de Engelsman momenteel vierde in het klassement achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen. Norris heeft 65 punten, maar Alexander Albon en Daniel Ricciardo zitten hem op de hielen met respectievelijk 64 en 63 punten. En ook Charles Leclerc, Lance Stroll (beiden 57 punten) en Sergio Perez (56 punten) zijn niet ver verwijderd van de titel best of the rest.

“Het is geweldig om elk weekend in te gaan met die extra druk. Het motiveert net wat meer als je daar aan denkt”, aldus Norris over de strijd om P4. “Natuurlijk denk ik niet ‘dit is waar ik voor moet gaan in het kampioenschap en ik moet elk weekend proberen die positie vast te houden’, maar het is wel iets dat me motiveert en waardoor ik net iets meer kan geven.”

Norris behaalde in de openingsrace van het seizoen zijn eerste podium, een derde plaats in Oostenrijk. Hij geeft toe dat de laatste races wat moeizamer verlopen. Dat komt vooral door de opmars van Renault waar Daniel Ricciardo in goede vorm lijkt te verkeren. “Het gaat een beetje op en neer, zou ik zeggen”, vervolgt Norris. “We hadden een uitstekende start, ik heb het maximale gehaald uit die eerste races. Dat heeft me in het begin wat voordeel gegeven. Maar Renault is gaandeweg het seizoen een stuk sterker geworden en ik heb hier en daar een paar foutjes gemaakt. Daarbij waren er een paar circuits die ons wat minder goed lagen.”

McLaren introduceerde recent wat upgrades waaronder een compleet nieuwe neus. Ook dit weekend op de Nürnurgring en in de races daarna komen er nieuwe onderdelen bij en dat zal het team een nieuwe injectie geven, zo verwacht Norris. “We hebben tot dusverre nog niet echt veel [nieuwe onderdelen] gebracht. We hadden vanaf het begin al een heel goed pakket. We hebben wat tijd nodig gehad om dat pakket te begrijpen en met de updates zie je dat we de auto elk weekend beter leren kennen.”

De tweedejaars F1-coureur waakt echter voor al te veel optimisme. “We hebben wat meer doorontwikkelingen op stapel staan, maar die zorgen er nog steeds niet voor dat we opeens tweede komen te staan in het kampioenschap of iets speciaals kunnen doen.”

Norris had in Sochi problemen met zijn stuur, maar die problemen lijken opgelost. “We hebben veel moeten analyseren omdat het in eerste instantie niet helemaal duidelijk was wat het probleem veroorzaakte. Het was waarschijnlijk iets dat te maken had met het rijden over de hobbels in bocht 1 en wat rotzooi dat daar lag. Ik heb het nooit eerder meegemaakt dus het lijkt er op alsof het iets eenmaligs was.”

Met medewerking van Adam Cooper

Dit weekend gaat de strijd om de vierde plek verder op de Nürburgring