Ricciardo content met veel kleiner verschil naar Verstappen

Die progressie komt niet geheel als een verrassing, Ricciardo gaf gisteren al een waarschuwing af met een derde tijd in de vrije trainingen. Dat hij die goede vorm vandaag kon doorzetten, stemt tevreden. “Het was goed, het was lekker. Ik denk dat iedereen een beetje verbaasd was door onze derde plaats van gisteren en er was misschien wat druk om dat vandaag te herhalen. Maar ik denk niet dat ook maar iemand tijdens de kwalificatie met een derde plaats rekening hield, we verwachtten waarschijnlijk iets rond waar ik nu sta. In vrijwel elke ronde in Q3 voelde ik dat ik er het optimale uithaalde, het was een bevredigende sessie.”

Ook bevredigend was zijn tijd, zo vond Ricciardo, die zondag zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen schuin voor zich ziet starten vanaf P4. “Om slechts een tiende achter Max te staan, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Ik geloof dat het verschil vorige week iets van acht tienden was.”

Ricciardo reed zijn snelste tijd opmerkelijk genoeg niet op de zachtste band, maar op de medium compound. “Ik gebruikte de zachte banden in Q1 en dat voelde op zich goed. In Q2 begon ik op de medium band en ik was – ik weet het niet precies – iets van een seconde sneller en het voelde ook veel makkelijker. De wagen was blij met die band, dus vanaf dat moment heb ik alleen nog maar op de medium gereden.”

Naast Verstappen en the usual suspects Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staat ook Nico Hülkenberg verrassend voor Ricciardo. De Duitser start morgen vanaf P3, en verdient daarvoor een groot compliment. “Petje af, hij voelt zich vrij en is er klaar voor. We weten allemaal dat die auto het doet, maar ik wil niet alleen maar de complimenten geven aan de auto. Hij heeft het gewoon uitstekend gedaan. Als je zolang op de bank hebt gezeten dan is het – ook al ben je een veteraan – niet makkelijk.”

Met medewerking van Luke Smith