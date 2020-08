Vettel strandt in Q2: "Voelt alsof ik tegen een muur aan loop"

Vettel beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn afscheidstournee bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen staat dertiende in de WK-stand en wist ook op zaterdagmiddag niet aan die grijze middenmoot te ontsnappen. Geen Q3, maar slechts de twaalfde tijd. "We hebben veel verschillende dingen geprobeerd en ik moet m'n team complimenteren voor al het harde werk. Ik voel me dit weekend ook wel iets beter in de auto dan vorige week, maar dat is aan de tijden nog niet te zien. In dat opzicht voelt het alsof ik tegen een muur aan loop", spreekt Vettel na de kwalificatie in gesprek met Sky Italia.

"Het voelt ook alsof er simpelweg niet meer potentie in mijn auto zit. En ja, ik ben natuurlijk teleurgesteld met de twaalfde plek en met het gat naar Charles, maar heb er echt alles aan gedaan", benadrukt de coureur die door een gridstraf van Esteban Ocon als elfde mag starten. "We zitten gewoon in deze lastige positie omdat we te langzaam zijn. Dat is de realiteit. We worden duidelijk verslagen door de mannen voor ons en dit heeft niets meer met pech of een keer wat tegenslag te maken. Het zal lastig worden om zondag punten te scoren, al zullen we er wel alles aan doen. Dan moeten we maar zien wat er mogelijk is."

Leclerc kan leven met P8: "Hier horen we ongeveer"

Teamgenoot Charles Leclerc kende een iets betere zaterdagmiddag. De tijd waarin hij voor pole-positions kon vechten is al lang en breed vervlogen, waardoor de Monegask anno 2020 al blij moet zijn met een stekje in Q3. "Dit is een meer reële afspiegeling van de krachtsverhoudingen om eerlijk te zijn, dit is wel waar we ongeveer horen", vergelijkt hij zijn achtste tijd op zaterdag met de vierde startplek van vorige week. "Verder hebben we het lastig met de zachtere banden van Pirelli. Onze auto is vrij agressief voor de banden, het is al lastig om ze één ronde heel te houden in de kwalificatie."

Leclerc houdt er rekening mee dat de bandenslijtage Ferrari tijdens de race parten gaat spelen. Om het gebrek aan topsnelheid te compenseren rijdt de Scuderia volgens Leclerc met minder downforce dan concurrenten en dat maakt de bandenslijtage bij Ferrari nog heviger. "Het zal lastig worden om anderen bij te houden in de race. Maar we zullen er wel alles aan doen. Ik denk trouwens dat sommige coureurs wel een éénstopper gaan proberen, al kan ik nog niet zeggen voor welke strategie wij precies gaan."

VIDEO: De aanhoudende worsteling van Ferrari met de SF1000