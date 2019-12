Bemoedigende woorden van Ricciardo voor Renault: “Ik meen het”

Het seizoen van Renault ging als een nachtkaars uit toen een belangrijke update tijdens de Franse GP niet het gewenste resultaat bracht. Het team kon daarna niet veel meer ontwikkelen omdat de windtunnel buiten werking was vanwege een update. De problemen binnen het team hebben gezorgd voor personele verschuivingen bij Renault. Het team heeft onder andere Pat Fry aangetrokken voor de technische zaken.

Ondanks de wisselvallige prestaties van Renault in 2019, liet Ricciardo zich na afloop van de Abu Dhabi GP via de radio aan zijn team horen en sprak ze moed in voor volgend jaar. “Bedankt, mensen”, zei hij. “Ik meen het echt dat we het volgend jaar beter gaan doen, veel beter. Ik denk echt dat we dat kunnen. We gaan ervoor!”

Na afloop van de race vroeg Motorsport.com de coureur uit Perth naar zijn teksten en hij reageerde: “Ik ben niet echt een goede spreker. Ik praat graag en veel, maar ik zeg niet dat we het volgend jaar beter gaan doen als ik denk dat het niet zo is. Ik doe het niet omdat ze dit bij het team graag willen horen. Ik weet van mezelf dat ik beter ga worden, dat is een variabele waarvan ik weet dat het beter gaat worden. Dus dat is in ieder geval positief.”

Ook op technisch vlak krijgt Ricciardo de indruk dat de Franse formatie volgend jaar de broodnodige progressie gaat boeken: “Er is veel gaande binnen het team. In gesprek met de jongens van de aerodynamica kwam ik erachter dat ze niet heel zeker waren dat de oplossing voor dit jaar het beste was voor de wagen. De ontwikkeling van de wagen, zeker als je kijkt naar andere teams, kon beter. Dat gaan we veranderen en dan kunnen we gedurende het jaar ook meer doen. Dat kwam er dit jaar niet uit. Ik denk dat we daar winst kunnen boeken, de middelen en het budget om wat te doen is er zeker. Dus ik ben optimistisch.”

Met medewerking van Jonathan Noble