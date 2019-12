Horner: "Honda heeft al onze verwachtingen overtroffen"

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko voorspelde voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2019 vijf overwinningen voor zijn team. Uiteindelijk bleef de teller steken bij drie, stuk voor stuk behaald door Max Verstappen. De toegevoegde waarde van motorleverancier Honda kan daarin niet worden onderschat. De Japanse fabrikant heeft een krachtbron geleverd die gedurende het jaar flink verbeterd is en inmiddels in de buurt van die van Ferrari en Mercedes komt. De renstal heeft naast de overwinningen ook meerdere pole-positions gescoord.

Het totale aantal punten van Red Bull Racing ligt dit jaar slechts twee punten onder het eindtotaal van 2018, maar dat is vooral te wijten aan de mindere prestaties van de tweede rijder. "Ik denk dat het een overgangsjaar was voor het team. Het is de eerste keer in dertien jaar tijd dat we van motor[fabrikant] zijn gewisseld. De samenwerking met Honda werkt voor ons vanaf de eerste race heel goed. Daar stonden we al op het podium. Met elke nieuwe specificatie werden we beter. De betrouwbaarheid was in orde, we hebben dit jaar maar één DNF door een mechanisch probleem meegemaakt, in Azerbeidzjan met Gasly", steekt Horner van wal.

De teambaas is uitermate tevreden dat het vermogensgat met de overige topmerken zo goed als gedicht is. "We kwamen met elke nieuwe motor dichter bij de leiders. Drie poles, waarvan we er twee behielden, drie overwinningen en negen podia is heel indrukwekkend voor dit jaar en overtreft al onze verwachtingen. Dit jaar is te beschouwen als een hoogtepunt dankzij de fantastische samenwerking met Honda."

Wat betreft 2020, voegde hij eraan toe: "Ik denk dat we ze [Mercedes en Ferrari] door de stabiele reglementen volgend jaar kunnen uitdagen. Mercedes had opnieuw een sterk seizoen en bleef nog steeds de maatstaf, maar ik heb zeker het gevoel dat we veel dichterbij zijn gekomen. We hebben de wagen over het algemeen goed ontwikkeld en ook al is er nog steeds een kloof met Mercedes, we blijven pushen om die te laten verdwijnen."

Met medewerking van Adam Cooper