Coureurs over Zandvoort: "Dit is toch wat we allemaal willen?"

Uiteraard beginnen we met de publiekslieveling. Veel mensen zijn gekomen om van zijn optreden te genieten. Andersom genoot de Red Bull-coureur vrijdag van zijn fans.

Max Verstappen

"Ik heb er erg van genoten om al dat oranje te zien en om te merken dat de mensen het erg naar hun zin hadden op de tribunes. De baan is ook mooi om te rijden. Het circuit is vrij kort, maar heeft wel veel snelle bochten."

Zijn Mexicaanse teamgenoot reed als enige F1-coureur van het huidige startveld nooit eerder op Zandvoort. Voor hem is alles compleet nieuw.

Sergio Perez

"Het was awesome! Dit is een old schoolcircuit, heel anders dan de andere banen waar we racen. Dat er zoveel rechterbochten achter elkaar zijn, is uniek en fysiek uitdagend."

De beide coureurs van Ferrari sloten de dag bovenaan af. Maar dat was niet de enige reden waarom ze met een voldaan gevoel terugkeerden naar hun hotel.

Carlos Sainz

"Ik ben onder de indruk. Het was leuk om in de eerste training op zoek te gaan naar de beste lijn door de bochten met de banking. De sfeer met de fans dicht op de baan is geweldig. Ik heb mijzelf zeker geamuseerd."

Charles Leclerc

"Het is een genot om hier te rijden. Het gevoel in de bochten met de banking was zeer speciaal, zeker in mijn eerste snelle ronde."

Lewis Hamilton had een vrijdag om snel te vergeten door zijn vroege uitvalbeurt in de openingsfase van de tweede training. De WK-leider was echter vol lof over het circuit, waarop hij uiteraard graag meer rondjes had gereden.

Lewis Hamilton

"Dit is een episch circuit, echt fantastisch! Toen ik voor het eerst de baan op ging, kwamen er allemaal herinneringen boven. Ik was veel vergeten. Ik wist nog dat het een te gekke baan was in de Formule 3, maar in een Formule 1-wagen is het waanzinnig. De snelheid in bocht 7... het is echt een racerscircuit. Maar ik denk dat er niet veel ingehaald gaat worden, vanwege de zeer hoge downforce en de snelle bochten."

Het rijderskoppel van McLaren, dat zich voor oranje tribunes natuurlijk ook helemaal thuis voelt, genoot ook van de eerste rondjes op het duinencircuit.

Daniel Ricciardo

"Het is supercool! Het publiek en de muziek zorgen ook voor een soort festivalsfeer. En het is nog maar vrijdag. Ik heb dus veel zin in de komende twee dagen."

Lando Norris

"De G-krachten die je hier hebt voel je niet in de simulator. In bocht 7, 8 en 9 stuur je telkens naar rechts. Dat merk je fysiek zeker en het vraagt ook veel van de linker voorband. De baan is ook zeer snel; die sensatie heb je gewoon niet in de simulator. De eerste paar ronden waren voor mij dan ook een schok. Maar toen ik eraan gewend was, was het geweldig."

Andere coureurs krijgen er een pretparkgevoel bij.

Mick Schumacher

“Ik denk dat het woord 'achtbaan' hier goed bij past, nietwaar?"

Pierre Gasly

"Dit is een fantastisch circuit, zeer uniek. Als ik er een bocht uit moet pikken, is het de derde. Met de banking voelt het alsof je door een rodelbaan glijdt."

Over banking gesproken...

Valtteri Bottas

"Ik hoop dat het er net zo tof uitziet als dat het is in de auto. Er zijn veel mooie, verschillende bochten, waaronder die met de banking. De snelheid waarmee je er doorheen gaat, is geweldig."

Sebastian Vettel

“Ik denk dat ze de stukken die ze veranderd hebben, ten goede veranderd hebben. Het is heel spannend met de banking. We zouden meer van die [naar binnen aflopende] positieve camber bochten moeten hebben, in plaats van die [naar buiten aflopende] off camber bochten. Off camber doen ze voor de waterafvoer, maar het is erg saai omdat je grip verliest. De bochten hier vind ik er spannend uitzien en aanvoelen in de auto.”

Esteban Ocon

"We hebben veel grip en de G-krachten zijn hoog. De bankings zijn mega. Verder is het smal, soms zelfs krap. Het zal lastig worden om een vrije baan te hebben in de kwalificatie."

Voor veel rijders is Zandvoort een favoriet na hun eerste kennismaking in een F1-wagen.

George Russell

"Deze eerste dag was een geweldige ervaring. Zandvoort moet bij veel coureurs hoog op het lijstje van favoriete circuits staan. Het is golvend en de banking is geweldig. Het parcours is snel, vloeiend en je mag geen foutje maken. Dit is toch wat we allemaal willen bij een racebaan?"

Fernando Alonso

"Ik ben een fan van het circuit. Het is op een aantal plekken best wel anders dan wat we gewend zijn en de bochten met de banking zijn erg leuk. De sfeer is ook geweldig."

Nikita Mazepin

"Dit was nog veel leuker dan ik had verwacht. Toen ik voor de eerste keer door de laatste bocht met de banking ging, voelde ik iets compleet nieuws in mijn lichaam. Heerlijk! Dit heb ik nog niet eerder in de Formule 1 gevoeld."