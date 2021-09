Doornbos en Van der Garde doen top-drie interviews bij Dutch GP

Robert Doornbos doet zondag de interviews met de podiumfinishers in de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985. Giedo van der Garde stelt later op zaterdag de vragen aan de top-drie uit de kwalificatie. Doornbos en Van der Garde zijn voor de komst van Max Verstappen de laatste twee Nederlanders die in de Formule 1 actief waren. Doornbos reed in 2005 en 2006 voor Minardi en Red Bull Racing in de koningsklasse. Van der Garde kwam in 2013 uit voor Caterham.

De Formule 1 had Van der Garde vorig jaar al gevraagd om de interviews met de top-drie te doen bij de Dutch Grand Prix, maar toen ging de race door het coronavirus niet door. “Toen was er een contract getekend met de FOM dat ik de interviews tijdens de rijdersparade en na de race zou doen”, laat Van der Garde in de paddock van Circuit Zandvoort aan Motorsport.com weten. “Maar voor dit jaar hebben ze besloten om het op te splitsen. Jack [Plooij] doet nu de parade, ik de interviews na de kwalificatie en Robert de interviews na de race.”

De interviews worden over de hele wereld uitgezonden. Van der Garde, die in elk geval Max Verstappen en Lewis Hamilton straks voor zijn microfoon verwacht, is er rustig onder. “Het is gewoon leuk om te doen. Natuurlijk, het is een livefeed waar heel veel mensen naar kijken, maar ik heb al wel eerder dingen gedaan. Zo heb ik in Oostenrijk Max en Daniel [Ricciardo] een keer geïnterviewd. Maar dit is wel iets anders. Je moet op het moment zelf snel kijken wie de top-drie is. En dan is het zaak om in te spelen op wat er gebeurd is en iedere coureur één of twee vragen te stellen. Het wordt een beetje improviseren. Ik heb na de derde training nog een briefing met de mensen van de FOM en dan zien we wel.”