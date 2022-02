Charles Leclerc en Arthur Leclerc groeiden op in Monaco en begonnen hun raceavonturen op het kartcircuit van Brignoles in het zuiden van Frankrijk. Na de kartperiode stapte Charles over naar Formule Renault, Formule 3 en GP3. In 2016 kwam hij in het opleidingsprogramma van Ferrari terecht. Een jaar later switchte Charles naar de Formule 2 en pakte als F2-debutant meteen de titel. Het seizoen daarop debuteerde hij in de Formule 1 bij Sauber [nu Alfa Romeo] en rijdt sinds 2019 bij Ferrari. Arthur Leclerc rijdt momenteel in het FIA F3-kampioenschap en was onder meer testcoureur bij het Formule E-team van Venturi Racing in 2017-2018.

Beide heren weten dus wat het is om op hoog niveau te racen. Charles Leclerc laat zijn drie jaar jongere broertje zelf uitvinden hoe de autosport werkt. "Als het om persoonlijke zaken gaat, weet hij dat ik voor hem klaarsta. Op het gebied van racen laat ik hem zijn eigen weg vinden en zelf progressie maken. Ik denk dat dit zeer belangrijk is in deze sport", vertelt de Ferrari-coureur, die laat weten dat Arthur hem wel van feedback voorziet in Grand Prix-weekends, op de officiële website van Ferrari. "Tijdens een raceweekend volgt hij mij op tv. Hij ziet soms dingen die ik in de cockpit gemist heb. Hij laat dit weten om me te helpen, wat altijd prettig is. De support is dus wederkerig."

Competitieve broertjes

Ondanks de goede verstandhouding, is er ook een flinke competitie tussen de broers. Volgens Charles Leclerc is het een relatie die je normaal gesproken ziet bij broers van ongeveer dezelfde leeftijd. "We zijn altijd al strijdlustig geweest, helemaal toen we een stukje jonger waren. Hij wilde toen altijd hetzelfde doen als wat ik deed", zegt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Toen ik acht of negen was, was het vrij eenvoudig om hem te verslaan. Naarmate we ouder werden verdween het voordeel van drie jaar ouder zijn. Het is nu lastiger om beter te zijn in bijvoorbeeld tennis of padel. De competitiviteit is nog steeds aanwezig."

Naast Arthur heeft Charles Leclerc met Lorenzo Leclerc ook nog een andere broer. Lorenzo kwam er naar eigen zeggen al snel echter dat een carrière in de autosport voor hem niet was weggelegd. Tegenwoordig is hij directeur bij een investeringsbedrijf in Monaco. Vader Hervé Leclerc liet het drietal kennismaken met de racerij. Zelf reed hij in de jaren tachtig en negentig in de Formule 3, maar overleed na een lang ziektebed in 2017. Charles Leclerc denkt niet dat hij zonder de hulp van zijn vader zo ver was gekomen. "Al was ik sowieso wel coureur geworden, dat zit gewoon in mijn DNA. Het is wat ik het liefste doe, maar zonder hem had ik de F1 waarschijnlijk niet bereikt. Hij was mijn voorbeeld in mijn groei als coureur en persoon."