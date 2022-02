Massa: Sainz heeft consistentie om wereldkampioen F1 te worden

In 2021 bewees Carlos Sainz Jr. opnieuw dat hij een coureur is waar de concurrentie rekening mee moet houden. Na twee seizoenen bij McLaren waagde hij de overstap naar Ferrari, waar hij aanvankelijk werd gezien als de ideale nummer twee naast teamgenoot Charles Leclerc. De hoog aangeschreven Monegask presteerde afgelopen jaar weliswaar prima, maar moest in het kampioenschap zijn Spaanse teamgenoot toch ietwat onverwacht voor zich dulden. In zijn eerste seizoen bij de Scuderia stond Sainz vier keer op het podium en eindigde hij op de vijfde positie in het kampioenschap, achter de coureurs van Mercedes en Red Bull Racing.

Meer was er eigenlijk dus niet mogelijk voor Sainz in 2021, maar volgens Felipe Massa heeft hij meer in zijn mars. “Sainz werkt hard, hij is constant en snel. Hij is een heel sterke coureur”, zegt de voormalig Ferrari-rijder tegen de Spaanse sportkrant AS. Hij denkt zelfs dat de 27-jarige coureur met het juiste materiaal mee kan doen om de prijzen én de wereldtitel. “Het hangt af van de auto. Hij heeft de benodigde consistentie, maar het is niet makkelijk om een teamgenoot als Leclerc meteen vanaf het begin de baas te zijn. Daarvoor moet hij perfect werk afleveren.”

Red Bull en Mercedes opnieuw aan het front

Ferrari vond afgelopen jaar de weg omhoog, nadat 2020 nog uitmondde in een grote teleurstelling. Na de geheime schikking met de FIA omtrent de krachtbron was het team twee seizoenen geleden veroordeeld tot gevechten in de middenmoot en was P6 bij de constructeurs het maximaal haalbare. Ook afgelopen jaar bleek het strijden om de overwinning nog te hoog gegrepen, maar met de derde plek in het kampioenschap werd de weg omhoog wel gevonden. Aan Leclerc en Sainz heeft het in de ogen van Massa niet gelegen: “Het probleem van Ferrari is geen coureursprobleem. Het is een probleem met de auto, een probleem van het team. Sainz en Leclerc vormen een uitstekend rijderspaar.”

De laatste wereldtitel van Ferrari dateert alweer van 2008. Dat jaar werd de formatie uit Maranello kampioen bij de constructeurs. Een jaar eerder leverde het team voor het laatst de kampioen bij de coureurs. Massa concludeert dan ook dat Ferrari al enige tijd niet meer het team van het moment is. Maar dat kan in 2022 veranderen. Met de nieuwe technische reglementen wordt immers de reset-knop ingedrukt. Desondanks verwacht de Braziliaan dat Red Bull en Mercedes weer vooraan te vinden zijn. “En misschien ook Ferrari of McLaren”, aldus Massa hoopvol. “Ik hoop dat Ferrari met de veranderingen van 2022 weer kan winnen. Maar het wordt niet makkelijk. Er is veel werk voor nodig en je moet het hoofd koel houden om goede resultaten te behalen.”