Fire-up: Ferrari slingert vernieuwde krachtbron voor het eerst aan

Sinds het einde van het Formule 1-seizoen 2021 zijn de blikken bij de teams grotendeels gericht op het aankomende seizoen. Daarin moeten de renstallen met een geheel nieuwe auto op de proppen komen, nadat het technisch reglement flink op de schop is gegaan. De voorbereidingen hebben in de aanloop naar de eerste testweek van 2022 in Barcelona bij de meeste teams het stadium bereikt dat er een presentatiedatum geprikt is voor de nieuwe bolide.

Ferrari was er relatief vroeg bij door half januari al aan te kondigen dat het nieuwe strijdwapen op 17 februari onthuld wordt. Daarvoor maakte de renstal bekend dat de verplichte crashtests van de FIA met goed gevolg waren doorstaan, terwijl eerder deze week duidelijk werd dat de nieuwe bolide de naam F1-75 krijgt, waarmee het team verwijst naar het 75-jarig bestaan van Ferrari. De volgende stap is het opstarten van de nieuwe F1-motor en dat heeft de Scuderia inmiddels ook achter de rug. Op sociale media deelde de renstal een korte video waarin het geluid van de nieuwe krachtbron te horen is.

Nadat Ferrari in 2019 nog mee kon doen om de overwinningen, was dat in 2020 wel anders na de geheime schikking met de FIA. De krachtbron van de fabrikant verloor een hap vermogen en leidde mede tot de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Voor 2022 heeft Ferrari beloofd met een ‘compleet andere’ krachtbron te komen, waarbij alleen de hybride componenten gelijk zijn gebleven aan 2021. Die systemen heeft Ferrari gedurende het afgelopen F1-seizoen echter al van een update voorzien. Net in 2021 vormen Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc het rijdersduo.

Video: Ferrari start krachtbron F1-75 op