Catalaanse overheid geeft groen licht voor Spaanse GP 2021

De Grand Prix van Spanje wordt al sinds 1991 op het Circuit de Barcelona-Catalunya verreden. Even leek het erop dat de afgelopen editie, die eigenlijk gepland stond voor 10 mei 2020, de laatste zou zijn. Aanvankelijk werd de race vanwege de coronapandemie uitgesteld maar uiteindelijk kon er in augustus alsnog gereden worden in Montmeló. Die inspanning van de Spaanse promotor – en de terugkeer van Fernando Alonso in 2021 – was reden genoeg om Spanje ook in de nabije toekomst een plaats op de kalender te gunnen. Wel moest er nog over de financiën gesproken worden. Op de voorlopige kalender van 2021 stond 'Spanje' dan ook nog vermeld onder voorbehoud van een commercieel akkoord.

De directie van het circuit heeft nu van de regionale overheid toestemming gekregen om financiële afspraken te maken met de Formule 1-organisatie. “De regering heeft het bedrijf Circuits de Catalunya SL toestemming gegeven om samen met het bedrijf Formule 1 World Championship Limited (FOWC) het contract voor de organisatie van de Spaanse F1 Grand Prix voor het jaar 2021 te verlengen”, zo valt in een verklaring van de organisatie te lezen. “De Grand Prix Formule 1 draagt bij aan de positie van Catalonië in de wereld op het gebied van toerisme en automotive.” Met het doorgaan van de Grand Prix verwacht de organisatie ook andere nationale en internationale auto- en motorcompetities te kunnen behouden.

De race in Spanje staat gepland voor het weekend van 7 tot en met 9 mei 2021. Het is na Australië, Bahrein, China en een nog nader in te vullen locatie (Hanoi, Imola, Portimao) de vijfde race van het seizoen dat in totaal uit 23 races bestaat. De Grand Prix van Nederland, die vorig jaar ook in mei op de kalender stond maar helemaal werd geschrapt, keert in september 2021 terug.