Grosjean weer aan het simracen: "Gaat beter met mijn handen"

Grosjean tekende onbedoeld voor het meest gedenkwaardige F1-moment van 2020: een verschrikkelijke crash op het Bahrain International Circuit. De eerste beelden deden het ergste vermoeden, maar tot opluchting van een ieder kon de Fransman zelf uit het brandende wrak komen. Hij ontsnapte zo aan ingrijpende verwondingen, al hielden brandwonden hem nog wel aan de kant voor de afsluitende races van het voorbije Formule 1-seizoen.

Het ging vooral om brandwonden aan zijn linkerhand, waardoor hij het gecompliceerde stuur van een F1-bolide niet zou kunnen bedienen. Dat euvel is nog niet helemaal verholpen, al kroop Grosjean woensdagmiddag wel voor het eerst weer achter het stuur. Niet van een echte raceauto, maar virtueel voor een sessie op iRacing. Samen met een lid van zijn eigen R8G eSports-team stapte hij in een Dallara F3-wagen voor virtuele rondjes over de Nürburgring. Eerder liet hij al weten dat sporten en als onderdeel daarvan zelfs tennissen alweer lukt.

"Ik heb hiermee mijn racelicentie voor 2021 wel gehaald", grapte de afgezwaaide Formule 1-coureur onder het simracen. Tijdens de uitzending op het online platform Twitch ging hij ook iets serieuzer op zijn huidige situatie in. "Het gaat alweer iets beter met mijn handen. Ik heb nog wel wat last van mijn linkerhand en ben nog een beetje beperkt in de dingen die ik kan doen", aldus de Fransman met 179 F1-starts achter zijn naam. "Ik kan mijn duim nog niet echt buigen. Dat is wat lastig tijdens het rijden. Maar het komt allemaal wel weer goed."

Na deze virtuele rondjes is de stip aan de horizon natuurlijk om in 2021 weer in een echte raceauto te stappen, idealiter in een Formule 1-bolide. Haas heeft aangegeven Grosjean geen private test te kunnen bieden, al is Mercedes wel bereid om dat te doen. "Als we toestemming krijgen om dat te doen en als geen van de teams waarvoor hij heeft geracet hem zo’n kans wil geven, dan zouden wij het willen doen", liet Toto Wolff aan Motorsport.com weten. Door de restricties op het F1-testwerk zou dat wel in een auto van minimaal twee jaar oud moeten gebeuren.

VIDEO: De factoren die het leven van Romain Grosjean hebben gered