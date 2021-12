Na jarenlange dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton wordt de combinatie in 2021 voor het eerst sinds 2014 echt uitgedaagd. Max Verstappen gaat op gelijke hoogte met zijn WK-rivaal aan de laatste race in Abu Dhabi beginnen, terwijl ook Red Bull Racing nog kampioen kan worden bij de constructeurs. De intense strijd gaat op het asfalt tot de limiet en ook naast de baan wordt er door de teams en coureurs verbaal gestreden. In het verlengde daarvan gebeurt op diverse sociale media hetzelfde tussen de fans van beide coureurs, tot ergernis van Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr..

“Het is denk ik het ideale scenario voor de Formule 1 als sport en het is superspannend om naar te kijken. Toen ik zondagavond terug ging naar mijn hotelkamer, heb ik de race teruggekeken om te zien wat er vooraan gebeurde en waarom iedereen het daarover had”, zegt Sainz in de persconferentie in Abu Dhabi. “Ik had de kans om het te zien en je realiseert je hoe spannend deze strijd is, hoe er iedere race een gevecht is tussen de twee titelkandidaten en hoe ideaal dat is voor de Formule 1. Helaas is er op Twitter en sociale media veel polarisatie tussen fans van beide coureurs. Als je ziet dat de twee kampen zoveel met elkaar vechten, haalt dat iets van de spanning bij de strijd [op de baan] weg. Ik denk dat het beter is om iets neutraler te zijn, van het gevecht te genieten en de beste man te laten winnen.”

Hoop op nette seizoensfinale in Abu Dhabi

De houding van de schare fans van zowel Hamilton als Verstappen is voor Sainz ook de reden om zijn persoonlijke favoriet in de titelstrijd niet aan te wijzen. “Ik ga geen persoonlijk antwoord geven op wie ik de coureur van het jaar vind. Vooral omdat een van de kampen mij gaat bekritiseren als ik een antwoord geef. Als ik Lewis zeg, krijg ik te horen dat hij een betere auto had. En als ik Max zeg… Het is te gepolariseerd. Ik wil dus geen stelling nemen, want gezien de polarisatie op sociale media heeft het geen zin”, aldus Sainz, die hoopt op een nette finalerace op het Yas Marina Circuit. “Ik denk dat ze allebei geweldige seizoenen hebben afgeleverd en ze zitten allebei op een ongelofelijk niveau. Van mijn kant hoop ik gewoon dat ze het voor het imago van de sport netjes houden. Het is in het belang van de Formule 1 dat we sportiviteit en een goed gevecht laten zien in de grote finale.”