Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton waren tijdens de veelbesproken Grand Prix van Saudi-Arabië betrokken bij diverse incidenten op de baan. De stewards hadden hun handen vol aan de kemphanen en de continue discussie met hun teambazen. Uiteindelijk kreeg de Nederlander twee straffen uitgedeeld, al eindigde hij desondanks als tweede. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko was na de race in Jeddah woedend: "Wij worden in ieder geval niet op dezelfde manier behandeld door de FIA als anderen, dat is zeker", zei hij tegen Motorsport.com. "Voor verschillende mensen lijken er verschillende regels te gelden in deze sport. Die, ik zou bijna zeggen, complete willekeur accepteren wij nu niet langer.”

Motorsport.com legde de uitspraken voor aan Mercedes F1-topman Toto Wolff. De Oostenrijker zei daarover: “Je moet goed zoeken om iets te vinden dat in deze race in het nadeel van Max uitpakte. Ik kan niet reageren op wat zij stellen. In Brazilië was men voor ons gevoel heel erg streng voor ons, met een diskwalificatie voor de sprintrace. Ik denk dat Lewis daar drie punten had gepakt en nu nul. Dat kunnen waardevolle punten blijken. Er is altijd wel iemand niet blij over iets. Ik probeer, met al mijn vooringenomenheid, altijd met een gezond boerenverstand naar zaken te kijken. Al denk ik dat me dat in het heetst van de strijd niet altijd goed lukt.”