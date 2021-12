Vettel hoopt op Verstappen: “Schumachers record moet blijven staan”

Dat heeft alles te maken met het feit dat Lewis Hamilton met zeven wereldtitels nu op gelijke hoogte staat met Michael Schumacher. De Duitser werd maar liefst zeven keer wereldkampioen en was daarmee lange tijd recordhouder. Hamilton voegde zich daar afgelopen seizoen bij en heeft dit weekend kans om op eenzame hoogte te komen als hij de finale in Abu Dhabi voor Max Verstappen eindigt.

De twee beginnen met een gelijk aantal punten aan de race, maar Vettel hoopt dat Verstappen uiteindelijk de wereldtitel zal winnen. “Michael is mijn held”, verklaarde Vettel donderdag in de persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. "Om die reden heb ik ook liever niet dat Lewis gaat winnen. De realiteit is echter dat ze beide een heel sterk seizoen gehad hebben en ze beginnen aan de laatste race met de mogelijkheid om wereldkampioen te worden, die kans verdienen ze beide ook. Ik zou het mooi vinden als het record van Michael blijft staan."

De uitkomst in het voordeel van Hamilton zou voor Vettel niets veranderen aan de status van zijn landgenoot. “Zelfs als Lewis wint, blijft Michael de grootste coureur ooit. Lewis kan misschien nog wel een, twee, drie of zelfs vijf wereldtitels winnen, maar dat verandert voor mij niets. Ik kan goed overweg met Lewis, maar mijn gevoel zegt Max om het record van Michael in stand te houden. Mijn hoofd is echter het meest duidelijk: de beste man zal winnen.”