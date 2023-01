Mohammed Ben Sulayem heeft een roerig begin van 2023 achter de rug. De president van de FIA lijkt op gespannen voet te staan met de bazen van de Formule 1 na enkele uitlatingen op social media. Begin deze maand liet hij zich kritisch uit over de weerstand die er is in de Formule 1 tegen de plannen van Andretti en Cadillac om met een nieuw team op de grid te komen. Enkele dagen geleden zorgde hij voor meer irritatie door commentaar te geven op de interesse van Saudi-Arabië om F1 te kopen en het prijskaartje van meer dan 20 miljard dollar dat aan de sport zou hangen. En nu heeft hij het ook nog aan de stok met een Brits parlementslid.

Paul Scriven schreef vorig jaar maart met 89 andere Europese politici een brief aan de FIA waarin zij hun onbehagen lieten blijken over het feit dat de Formule 1 landen in het Midden-Oosten bezoekt die qua mensenrechten niet goed bekend staan. Daarmee zou de Formule 1 een bijdrage leveren aan sportswashing, zoals het organiseren van grote internationale sportevenementen om in een beter daglicht te komen ook wel wordt genoemd. Ben Sulayem heeft nooit op die brief gereageerd. Scriven is nu opnieuw in de pen geklommen om zijn onvrede daarover kenbaar te maken. In de nieuwe brief geeft hij tevens aan zich zorgen te maken over het feit dat de FIA de internationale gedragscode heeft aangepast, waardoor coureurs nu vooraf schriftelijk toestemming moeten vragen als zij op wat voor manier dan ook een politiek statement willen maken.

“Het is bijna een jaar geleden dat u de brief heeft ontvangen en u heeft nog altijd niet het fatsoen gehad om te reageren”, schrijft Scriven in zijn nieuwe brief aan Ben Sulayem. “Dat u niet heeft gereageerd op onze serieuze zorgen is zeer onbeleefd en onprofessioneel. Waarom denkt u dat u parlementsleden kunt negeren? Bent u van mening dat u boven alles verheven bent en zich niets hoeft aan te trekken van onze zorgen over mensenrechten en het beleid van de FIA? We hebben u geschreven met zorgen die van algemeen belang zijn en we verwachten openheid en transparantie van de FIA. Om zo duidelijk mogelijk te zijn: ik verwacht nog steeds een antwoord op onze brief van 16 maart 2022 en zal in het kader van transparantie ook deze brief naar buiten brengen.”

Over de ban op politieke statements schrijft Scriven: “Ik heb met bezorgdheid kennisgenomen van het besluit van de FIA om de stem weg te nemen van Formule 1-coureurs die zich uit willen spreken, wat u ziet als het maken van politieke statements. Deze maatregel is ingesteld om gastlanden te beschermen, zodat er geen vraagtekens kunnen worden gezet bij onrechtmatige zaken die daar plaatsvinden. Het is mij volstrekt duidelijk dat de FIA het met deze maatregel voorzien heeft op Lewis Hamilton, de coureur die zich het vaakst tegen dingen uitspreekt. Zijn opmerkingen over landen met een slechte reputatie als het gaat om mensenrechten, en dan specifiek Bahrein en Saudi-Arabië, zullen ongetwijfeld niet goed gevallen zijn bij deze corrupte regimes.”