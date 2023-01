Wat verwachten Formule 1-experts van Nyck de Vries in 2023?

Nyck de Vries is het ultieme voorbeeld dat je nooit, maar dan ook nooit je droom moet opgeven. Als je begin 2022 tegen de Nederlander had gezegd dat hij een jaar later een vast Formule 1-zitje zou hebben, dan had de Fries je ongetwijfeld voor gek verklaard. Toch is het de waarheid. De Vries is via McLaren en Mercedes uiteindelijk bij AlphaTauri beland en wordt daarmee de zestiende Nederlandse F1-coureur in de geschiedenis. Met een Formule 2- en Formule E-titel op zak, bulkt hij van de autosportervaring. Helmut Marko bombardeerde De Vries al tot teamleider bij de Italiaanse renstal, nog voordat hij zelfs maar een meter had gereden. De Red Bull-adviseur verwacht door De Vries' uitmuntende invalbeurt in Monza veel van zijn nieuwste aanwinst. Hoe kijken de Nederlandse F1-experts hier tegenaan? Motorsport.com schoof een vijftal bekende mannen een microfoon onder de neus.

Jan Lammers, Kees van de Grint, Rick Winkelman en Giedo van der Garde verwachten veel van de Nederlander. Viaplay-commentator Allard Kalff tempert deze verwachtingen. "Verwachtingen zijn een opmaat naar teleurstelling", klinkt het realistisch uit de mond van Kalff. "Je moet niet zoveel verwachten. Nyck is waanzinnig getalenteerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij succes kan hebben in de Formule 1, maar eigenlijk begint het nu pas. Alles wat tot nu toe is gebeurd, nemen we even voor kennisgeving aan. Nu moet 'ie zich van waanzinnig autocoureur ontwikkelen naar waanzinnig F1-coureur. Dat is eigenlijk wat Max Verstappen gedaan heeft. De eerste 24 maanden van Max' traject in F1, is wat Nyck nu te wachten staat."

Van der Garde werkte van alle vijf het nauwste samen met De Vries. Bij Racing Team Nederland was het duo meerdere jaren teamgenoten - al reed Lammers daar ook met de kersverse F1-coureur - en dus stond de Rhenenaar met zijn neus bovenop het werk dat De Vries leverde. "Ik ken Nyck natuurlijk heel goed", zegt de voormalig Caterham-coureur. "Het is een jongen die echt hard kan gas geven, maar de afgelopen jaren ook heel erg veel geleerd heeft in de Formule E, bij het F1-team van Mercedes en natuurlijk bij Racing Team Nederland. Hij is gegroeid als persoonlijkheid, maar ook als rijder." Volgens Van der Garde heeft AlphaTauri een uitstekende beslissing genomen door de Fries binnen te halen. "Ik denk dat als zij een goede auto bouwen, hij voor de punten mee kan doen en kan laten zien wat voor goede coureur hij is."

Voormalig F1-bandenexpert Van de Grint ziet De Vries ook als een zeer getalenteerd coureur. De Vries' voornaamste doel wordt het verslaan van ploegmaat Yuki Tsunoda, die aan de vooravond staat van zijn derde F1-seizoen. "Ik denk dat hij dat kan en dat ook gaat doen", zegt Van de Grint. "Ik verwacht sowieso dat hij punten gaat scoren en dat hij zich een aantal keer in de top-tien kan kwalificeren. En dan vind ik dat hartstikke goed. Ik kijk ernaar uit. Hij heeft het verdiend!" Op de vraag of De Vries het team kan leiden, antwoordt Van de Grint: "Ik denk dat hij die capaciteiten heeft en een goede coureur doet dat ook. Een goede coureur is ook de baas in het team." Van der Garde en Winkelman zien Tsunoda in ieder geval niet als teamleider. "Er schijnen nog steeds problemen te zijn met het verschil tussen zijn Japanse achtergrond en dat wat je internationaal nodig hebt. De Vries spreekt Italiaans. Dat zijn de kleine dingen die net het verschil kunnen maken. Tsunoda is snel, net als Nyck. Maar Nyck is als coureur completer", aldus Winkelman.

