Bahrein verrast door Brawns plan voor race op buitenste omloop

Vorige week bracht sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 naar buiten dat de koningsklasse overweegt om een andere versie van het circuit in Bahrein te gebruiken bij een eventuele tweede race aldaar. Naast een wedstrijd op het reguliere Grand Prix-circuit dacht de Brit nadrukkelijk aan een race op de 3,6 kilometer lange buitenste omloop. Die uitspraak kwam als een verrassing voor het management van het Bahrain International Circuit (BIC), dat echter wel verklaart dat een Formule 1-race op deze layout zeker niet onmogelijk is.

“Wij werden ook verrast door de teksten van Ross [Brawn]”, zei CEO Sjeik Salman bin Isa al-Khalifa van het BIC tegen Motorsport.com. “Ze vroegen een tijdje geleden of we er open voor stonden om meer dan één race te organiseren, als ze moeite zouden hebben om alternatieven te vinden. Dat is het enige wat ik officieel van de F1 gehoord heb. Dat was ook in een redelijk vroeg stadium, toen ze probeerden de Europese races rond te krijgen. Dus wij zeiden dat we daarnaar konden kijken. Dit idee met een andere configuratie is nieuw, vooral met de details die Ross benoemde. Maar het is interessant én het is haalbaar.”

De buitenste omloop van het circuit is nog nooit gebruikt voor een officiële race. “Het is vooral ontworpen zodat we het binnenste en buitenste circuit tegelijkertijd kunnen gebruiken”, zei Sjeik Salman. Wel is de buitenste omloop geheel gereed om de Formule 1 te kunnen en mogen ontvangen. COO Fayez Ramzy van het Bahrain International Circuit stelt dat deze versie van het circuit in het bezit is van de vereiste Grade One-licentie van de FIA, die nodig is om de F1 te kunnen verwelkomen.

“Voor de homologatie en veiligheid heb ik over het circuit gelopen met Charlie Whiting”, vertelde Ramzy. “Hij is degene die het destijds gehomologeerd heeft. Vanuit het oogpunt van de circuitcommissie van de FIA is het min of meer het endurance-circuit minus een deel van de ronde, met een kort rechte stuk dat voor de verbinding zorgt. Qua marshalling, het sportieve plaatje, de operationele zijde en timingloops is het circuit er klaar voor.”

Met medewerking van Adam Cooper