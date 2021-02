Aston Martin lijkt tokens in te willen zetten voor veiligheidscel

De Formule 1 heeft vorig seizoen een ontwikkelingsstop aangekondigd, maar dat betekent niet dat de teams voor komend seizoen helemaal niets aan de wagens mogen veranderen. De vloeren moeten sowieso aangepast worden om de Pirelli-banden te ontlasten en ook de aerodynamica is vrijgelaten. Daarnaast heeft elk team twee tokens gekregen om structurelere zaken aan te pakken.

Het lijkt er op dat Aston Martin die tokens inzet om een nieuwe veiligheidscel te ontwerpen. Die bestaat uit twee grote delen en aangezien het aanpassen van elk van deze delen twee tokens kost, kan Aston Martin slechts één van de twee delen aanpassen. Waarschijnlijk gaat het om het achterste gedeelte (rond de benzinecel en krachtbron) waar het team vorig jaar ook al een rigoureuze wijziging doorvoerde.

De RP20 van 2020 was zoals alle F1-auto's voorzien van een SIPS-systeem (Side Impact Protection Spars) dat de coureur moet beschermen bij een zijdelingse impact. Dit systeem was door Racing Point in eerste instantie boven de sidepod-inlaat geplaatst, vergelijkbaar met het ontwerp van de Mercedes W10 (hieronder afbeelding links).

Halverwege het seizoen echter – vanaf de Grand Prix in Mugello – koos Racing Point er voor om het SIPS meer naar beneden te plaatsen (afbeelding rechts), een beslissing ingegeven door aerodynamische factoren. Die verplaatsing maakte onderdeel uit van een grote revisie, bedoeld om de nieuwe en efficiëntere AMG M11-krachtbron te huisvesten. Die motor heeft minder koeling nodig waardoor Racing Pont het originele (bollere) ontwerp van de zijkant van de W10 terzijde kon schuiven.

Het ontwerp van de auto van de auto van komend seizoen zal voortbouwen op dit nieuwe principe, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de ervaring die het team vorig seizoen heeft opgedaan met de nieuwe carrosserie en de nieuwe krachtbron van Mercedes, maar ook met een eigen ontwerp uit 2019. Toen al experimenteerde Racing Point met een lager geplaatste SIPS (afbeelding hieronder)

Sidepods Racing Point RP19 (2019) Photo by: Giorgio Piola

Tokens

Aston Martin krijgt veel kritiek te verwerken over het token-systeem. De stal uit Silverstone kan komend seizoen gebruik maken van de nieuwste versies van 2020-onderdelen die het van Mercedes aangeleverd krijgt, zonder dat het daarvoor tokens hoeft in te zetten. Dit betekent dat Aston Martin 'gratis' de nieuwste specificatie versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes kan gebruiken.

Achterwielophanging Mercedes W11 (2020) Photo by: Giorgio Piola

De achterwielophanging van de W11 heeft een nieuwe geometrie, waarbij de achterpoot van de onderste draagarm hoger en op een veel verder naar achteren gelegen punt op de crashconstructie is bevestigd. De belangrijkste reden voor die wijziging was niet zozeer een mechanische, maar een aerodynamische: de draagarm zorgt nu voor een betere luchtstroom langs de diffuser.