Uniek kijkje achter de schermen bij Red Bull Racing met Perez

"Wie geht's?" Het zijn de woorden waarmee Sergio Perez zijn nieuwe teambaas begroette op 11 januari jongstleden. Het was voor Perez de eerste dag van in totaal twee 'kennismakingsdagen' in de thuishaven van Red Bull: te Milton Keynes dus. "Als je hier binnenkomt, besef je meteen hoe succesvol dit team is geweest. De infrastructuur, de ontwikkelingsfaciliteiten en ook alle capabele mensen die ze hier hebben... het is erg indrukwekkend moet ik zeggen. Het is ook totaal anders dan alle andere teams waarvoor ik heb gewerkt", zegt Perez terwijl er letterlijk nieuwe deuren voor hem opengaan en hij talloze teamleden voor de eerste keer ziet.

Na de babbel met Horner volgt een eerste ontmoeting met hoofdontwerper Adrian Newey, eentje in zijn natuurlijke habitat. "Hij zit in de ruimte naast mij en heeft nog steeds een ouderwets tekenbord", merkt Horner met een glimlach op, waarna Perez meteen het fijne van de Newey-werkwijze wil weten. "Ik was daar erg van onder de indruk. Iedere keer dat je langs zijn kantoor loopt, is hij weer nieuwe dingen aan het tekenen. Hij communiceert veel met de coureurs en snapt ook echt wat we bedoelen. Als coureur voelt het bijna alsof je met een collega, met een andere coureur dus, aan het praten bent. Dat vind ik erg fijn om te merken."

Na een fotosessie met beide kopstukken volgt de daadwerkelijke rondleiding door de fabriek en een blik op de imposante Red Bull Technology Campus. Alhoewel logischerwijs niet alle deuren zijn opengegaan voor de cameraploeg, zoals die van de simulator en R&D-ruimtes, hebben de filmdagen in het kielzog van Perez wel een interessant kijkje achter de schermen opgeleverd. Bekijk de bovenstaande video voor bijna vijftien minuten aan uniek beeldmateriaal.