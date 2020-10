McLaren heeft ‘sterk geloof’ dat upgrades voor progressie zorgen

De Britse renstal introduceerde bij de race op de Nürburgring een nieuw aerodynamisch pakket met onder andere een nieuwe neus. Sainz kreeg als enige de beschikking over het pakket vanwege het wegvallen van de vrije trainingen op vrijdag, maar na de race was hij allerminst overtuigd dat het een stap voorwaarts is. “Met de auto die ik vandaag had, kon ik niet voor het podium vechten. Misschien kon dat wel met de auto die ik twee races geleden had”, zei de Spanjaard na de Eifel GP.

Desondanks is McLaren-teambaas Andreas Seidl ervan overtuigd dat de upgrades voor een stap voorwaarts kunnen zorgen. De sleutel ligt volgens de Duitser vooral bij het vinden van de juiste afstelling met de nieuwe onderdelen, maar aan de potentie van de veranderingen twijfelt hij absoluut niet. “Uiteindelijk hebben we zeer sterk geloof in het nieuwe concept van de andere neus”, zei Seidl. “Het is een forse verandering wat betreft het aero-concept en daarom was het voor ons duidelijk dat we tijd nodig hebben om het volledige potentieel uit dat pakket te halen. Met alles wat we hebben gezien tot nu toe hebben we gewoon meer tijd nodig om er de juiste afstelling en de sweet spot van de auto te vinden. We zien elementen van verbeterd potentieel met dit pakket. Maar in algemene zin gaf het ons niet de stap voorwaarts qua snelheid in de bochten. Dat is waar we aan moeten werken en hopelijk zetten we in Portimao de volgende stap.”

Het is voor McLaren van groot belang dat de upgrades daadwerkelijk brengen wat Seidl ervan verwacht. Het team is momenteel in een felle strijd verwikkeld met Racing Point en Renault om de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Seidl is het hele seizoen al overtuigd dat de Racing Point een snellere bolide heeft dan McLaren, maar hij vreest dat voor Renault nu hetzelfde geldt. “Als je naar de laatste paar races kijkt, dan ligt Renault naar mijn mening absoluut een tiende of twee voor. Zij hebben een stap voorwaarts gezet met hun auto. Wij hebben die stap nog niet gezet. Dus ik zou zeggen dat het een trend is en dat is waarom het belangrijk is dat we die stap in de komende races ook gaan zetten, zodat we in dit gevecht blijven.”

Met medewerking van Jonathan Noble