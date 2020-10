Verstappen niet bang voor sterker Mercedes in 2021

Red Bull lijkt de laatste races goede vooruitgang te boeken met de auto, waardoor het gat met Mercedes in de kwalificatie steeds kleiner lijkt te worden. Maar teambaas Toto Wolff liet recentelijk weten dat de Duitse fabrieksformatie een tijd geleden al gestopt is met de ontwikkeling van de huidige wagen om zich te kunnen concentreren op de auto voor volgend jaar. Verstappen is echter niet bang dat Red Bull begin volgend jaar ineens weer tegen een flinke achterstand aankijkt, nadat het team nu juist goed bezig lijkt om het gat met Mercedes te dichten.

“Voor ons is het belangrijker dat we gewoon blijven leren over de auto die we nu hebben”, reageert Verstappen desgevraagd tijdens de persconferentie op het circuit van Portimao, waar dit weekend de Portugese Grand Prix plaatsvindt. “We kunnen voor volgend jaar niet echt veel veranderen [aan de wagen], dus alles wat we nu doen en leren, zal ons helpen voor volgend seizoen.” Over de strategie die Mercedes hanteert aangaande de ontwikkeling van de auto, zegt de Limburger: “Wat Mercedes doet, zal voor hen ongetwijfeld goed werken, maar hoeft nog niet per se voor ons goed te werken. We blijven dus pushen en komen er volgend jaar wel achter waar iedereen staat.”

Teamgenoot Alex Albon is eenzelfde mening toegedaan. “De updates voor de Nürburgring laten zien dat we de goede kant opgaan met de auto en zoals Max zei, veranderen de regels volgend jaar nauwelijks, dus we moeten gewoon blijven werken aan deze wagen en dan wordt de auto voor volgend jaar ook automatisch beter”, aldus de Britse Thai.