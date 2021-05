McLaren: Verbeteren kwalificatie het belangrijkste doel

“We moeten simpelweg accepteren dat Ferrari heel sterk was in de race, maar als je kijkt naar het hele seizoen moeten we denk ik concluderen dat we op zaterdag verder naar voren moeten staan”, aldus Seidl. Zijn team McLaren begon dit seizoen als het uitgesproken derde team op de grid, maar in Barcelona deed Ferrari iets terug. Charles Leclerc eindigde uiteindelijk als vierde, Carlos Sainz werd zevende. Het verschil in de tussenstand is nu nog zo’n vijf punten. De basis daarvoor werd gelegd op zaterdag, toen de Ferrari-coureurs voor de McLarens stonden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verklaarde eerder dat zijn team in de races sterker is geworden, waardoor de prestaties op zaterdag automatisch onder een vergrootglas komen te liggen.

In de kwalificaties van dit seizoen stond er telkens minstens één Ferrari voor McLaren en volgens Seidl ligt daar de sleutel voor verbetering. “Uiteindelijk zorgt dat er op zondag voor dat het een stuk makkelijker is. Dan kun je in schone lucht rijden zonder druk van achteren. Dat is dit jaar in een paar races gelukt omdat we dan een goede start of goede eerste ronde hadden. Daardoor stonden we weer in de positie die we na de kwalificatie op zaterdag hadden willen hebben. Het is duidelijk, dat moet beter. We moeten op zaterdag beter presteren, daar kun je de potentie van de wagen ook laten zien.”

Punten in Barcelona mooi meegenomen

Seidl vindt het geen verrassing dat Ferrari in Barcelona zo sterk voor de dag kwam, maar kon zelf ook wel leven met de twaalf punten voor McLaren. “Als je in Barcelona als zevende en negende aan de race begint en dan als zesde en achtste aan de finish komt zonder dat de auto’s voor je problemen gehad hebben, dan moet je tevreden zijn”, aldus Seidl. “Het is belangrijk dat we twaalf punten gescoord hebben in een sterk weekend van Ferrari. We hebben slechts zes punten verloren bij de constructeurs. Dat is mooi in zo’n close duel, zeker met Ferrari. Het is belangrijk om de wagen steeds verder te verbeteren zodat we om de derde plaats meedoen. Het is goed dat we nog steeds op die plek staan, ondanks dat het een lastig weekend was. Maar het seizoen is nog heel lang.”