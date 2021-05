FIA komt met nieuwe tests om flexibele achtervleugels op te sporen

Lewis Hamilton bracht het onderwerp afgelopen weekend na de Grand Prix van Spanje aan het licht door te stellen dat Red Bull Racing met een te flexibele achtervleugel rijdt. Het Oostenrijkse team zou een vleugel hebben die op de rechte stukken iets naar achteren buigt, waardoor de topsnelheid wordt verhoogd. Voor de bochten komt de vleugel terug in de normale positie, zodat daar gebruik kan worden gemaakt van de maximale downforce. Die suggestie wees Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vervolgens resoluut van de hand. “Alle auto’s worden grondig onderzocht. Er zijn terugtrektests en allerlei andere tests die ze moeten doorstaan. De FIA is helemaal tevreden met de auto, dat die al deze strenge tests heeft doorstaan”, zei hij.

Dinsdag hebben bronnen echter onthuld dat de FIA alle teams een brief heeft gestuurd, waarmee ze geïnformeerd werden dat er zorgen zijn dat teams zich niet helemaal aan de regels houden. Er zouden ontwerpen gebruikt worden die wel door de statische tests komen, maar die op hoge snelheid wel buigen. In de notitie, die Motorsport.com heeft ingezien, stelt de FIA dat het zich bewust is van ontwerpen die voldoen aan de huidige tests, maar die ‘“desondanks buitensporige vervormingen vertonen terwijl de auto’s in beweging zijn. Wij geloven dat dergelijke vervormingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de aerodynamische prestaties van de auto.”

Maximaal één graad naar achteren hellen

Vanwege de zorgen over de flexibele achtervleugels grijpt de FIA terug op een clausule in de technische reglementen, waardoor het mogelijk is om nieuwe tests te introduceren. De notitie omschrijft een reeks nieuwe tests, waarbij de focus ligt op de eigenschappen van een vleugel die op snelheid achterwaarts kantelt. Volgens de nieuwe tests mag de achtervleugel slechts één graad naar achteren hellen als er twee achterwaartse en horizontale belastingen van 750 Newton worden uitgeoefend op een vastgestelde plaats. Bij een andere test, waarbij een verticale en neerwaartse kracht van 1000 Newton wordt uitgeoefend, wordt eveneens een helling van één graad toegestaan. Momenteel checken de tests alleen of de achtervleugel horizontaal 1 millimeter of verticaal 3 millimeter beweegt als er bepaalde krachten op worden uitgeoefend.

Met de tests hoopt de FIA een einde te maken aan de praktijk dat teams de grenzen van de regels opzoeken met slimme ontwerpen die op het circuit bewegen op een manier die momenteel niet gecontroleerd wordt wanneer de auto stilstaat. De FIA voert de verscherpte tests niet direct in, om de teams de kans te geven hun achtervleugels indien nodig te versterken. De huidige ontwerpen kunnen in Monaco, Baku en Turkije nog gebruikt worden, voordat de controles op 15 juni worden ingevoerd. De eerste race met de verscherpte tests is de GP van Frankrijk op 27 juni.