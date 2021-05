Ferrari was zondag het snelste team van de middenmoot. Charles Leclerc eindigde op de vierde plaats nadat hij de eerste stint een duel met Mercedes-coureur Valtteri Bottas uitvocht. Teamgenoot Carlos Sainz kon de posities van Sergio Perez en Daniel Ricciardo niet terugpakken na een mindere start. Met een zevende plaats droeg Sainz wel zijn steentje bij als het gaat om het inlopen op McLaren in het constructeurskampioenschap.

Na de openingswedstrijd van het seizoen vertrok Ferrari uit Bahrein met de wetenschap dat er een flink prestatieverschil zat tussen de kwalificatie en de race. Dat had vooral te maken met bandenmanagement in langere stints. Teambaas Binotto kon na de races in Imola en Portimao nog niet met zekerheid zeggen dat het opgelost was, maar had na de Spaanse GP in Barcelona een stuk meer vertrouwen.

“Ik denk dat we als Scuderia Ferrari heel blij mogen zijn met het weekend”, zei Binotto. “Onze doelstelling was om punten goed te maken op de andere constructeurs en zo hoog mogelijk te finishen, dat is met een vierde en zevende plaats vrij aardig gelukt. Maar we weten ook dat Barcelona een lastig circuit is. Als je het hier normaal gesproken goed kan doen, sta je er op andere circuits ook goed voor. De auto heeft naar verwachting gepresteerd en niet alleen in de kwalificatie. Het tempo was redelijk goed, ik denk dat beide coureurs het goed gedaan hebben met het bandenmanagement. Dat was een kritiek punt. Dat lukte niet in de eerste race in Bahrein, het is over het algemeen een positief weekend geweest. Ik denk dat we daarmee ons doel gehaald hebben.”

Leclerc eindigde op de vierde plaats en staat nu op een punt van de vierde plaats in het kampioenschap, die bezet wordt door McLaren-coureur Lando Norris. De Monegaskische coureur sloot zich aan bij de lezing van Binotto. “In Imola waren we ook sterk”, aldus Leclerc. “In Bahrein was het bandenmanagement van mijn kant niet zo goed, in Portimao ging het vervolgens wel heel goed. Ik denk dat onze grootste zwakke punten ten opzichte van vorig jaar wel verdwenen zijn, dat ging vooral om race pace. Dit jaar is de balans een stuk beter, we zijn in zowel de kwalificatie als de race sterker en dat is goed.”