Tech: Het nieuwe aeropakket van Red Bull geanalyseerd

De voorvleugel heeft diverse veranderingen ondergaan. Alle wijzigingen zijn erop gericht het algehele gedrag van de vleugel te veranderen.

Red Bull Racing RB16 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Er zijn veranderingen doorgevoerd aan de wijze waarop de flappen verbonden zijn aan de neutrale hoofdplaat. De derde flap is nu toegevoegd aan deze sectie, waar hij voorheen nog los was (zie witte pijl). Dit verandert ook de vormgeving van alle flappen en de onderlinge relatie.

De grootste verandering zien we bij de bovenste flap, waarvan de bovenrand flink aangepast is (groene lijn). Bovendien is het element naar voren geplaatst ten opzichte van de endplate. Het team probeert de buitenste sectie van de vleugel te maximaliseren om de luchtstroom richting en langs de voorbanden te verbeteren, met name in een stuurhoek.

Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd aan de vorm en geometrie van de horizontale hoofdplaat, flappen, endplate en vinnen aan de onderzijde van de vleugel.

Red Bull Racing RB16 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Bovenop de cape, een concept waarvan Red Bull dit seizoen voor het eerst gebruikmaakt, is een extra vin geplaatst. Deze vorm komt zeer overeen met de vleugel die Haas afgelopen seizoen op hun turning vanes had bevestigd. Dit zorgt voor een extra dimensie in de luchtstroom in de betreffende regio.

Haas F1 Team VF-19 turning vanes detail Foto: Giorgio Piola

Nieuw bargeboardpakket op de RB16

De RB16 werd daarnaast voorzien van een nieuwe set bargeboards en sidepod deflectors in een poging de luchtstroming rond de sidepods te verbeteren.

Red Bull Racing RB16 Foto: Giorgio Piola

De sidepod deflectors beschikken nu over een soort lamellen om de ruimte te overbruggen tussen het voorste verticale element en de hoofddeflector. Dit concept hebben we elders op de grid al eerder gezien. Ook de rand daaronder heeft een kleine versie van deze lamellen gekregen (rode pijl). De bargeboards zijn eveneens onder handen genomen, in lijn met de hierboven genoemde veranderingen. Onder meer de kartels bovenop het hoofdbargeboard zijn verder geoptimaliseerd.

Red Bull Racing RB16 Foto: Giorgio Piola

Aan de achterkant van de wagen plaatste het team een camera om te bepalen in hoeverre de diffuser buigt onder druk. Je ziet op deze foto nog een stukje van de zwartwit geblokte stickers waarmee de flexie beoordeeld kan worden.

Het is belangrijk om te melden dat dit nieuwe pakket geen ingrijpende verandering van filosofie is maar een optimalisatie van de reeds bestaande concepten.

De nieuwe voorwielophanging van RBR geanalyseerd: