Albon klaagt over wind tijdens voorlaatste testdag Barcelona

“Het ging oké”, zei Albon tegenover de verzamelde pers, waaronder Motorsport.com. “De wind maakte het alleen wel tricky, waardoor het lastig was om de balans van de auto goed te beoordelen.” Volgens de Britse Thai is het ook nog lastig te zeggen of de RB16 merkbaar een stap vooruit is ten opzichte van de auto van vorig jaar. “Er stond echt flink wat wind. In dit soort omstandigheden is het lastig om een oordeel te vellen, maar het gevoel in de auto is goed.”

Verstappen heeft deze week een aantal spins gemaakt met de Red Bull. Volgens Albon heeft dat niets te maken met dat de RB16 moeilijker te besturen zou zijn. “Niet echt. Dit is gewoon testen. We zijn aan het pushen om te kijken wat de auto in zijn mars heeft. We hebben vandaag wel meer mensen zien spinnen door de wind. Het was echt niet makkelijk.”

Ondanks dat Red Bull niet de meest soepele tweede testweek beleeft - Albon stond woensdag lange tijd in de pits omdat de ophanging moest worden aangepast - maakt het team uit Milton Keynes een kalme indruk. Albon: “Het positieve is dat we weten welke richting we op moeten. Als je de auto vergelijkt met eind vorig jaar, dan gaan we de goede kant op. We hebben een goede basis om het jaar mee aan te vangen. Gedurende het seizoen komen er nog upgrades, met name in de eerste fase van het kampioenschap, dus alles ziet er vrij positief uit.”

Volgens Albon ligt er nog een goed gevuld programma voor vrijdag. “We hebben nog wat werk te verzetten. Daar gaan we morgen mee aan de slag. Het is vooral finetunen. Niemand zal honderd procent klaar zijn voor de eerste race in Melbourne, maar we gaan wel in de buurt komen”, aldus de Red Bull-rijder. Mogelijk dat op de laatste testdag in Barcelona het gaspedaal nog wat verder naar beneden gaat bij Red Bull. “We zullen zien. We hebben natuurlijk al veel gereden, maar dat was allemaal vooral gericht op het verzamelen van data. Het zou leuk zijn om even wat grip te hebben en wat lol te maken”, aldus Albon.