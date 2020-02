Albon bevestigt probleem met ophanging bij start tweede testweek

Albon ging aan het begin van de testdag naar buiten voor een installatieronde om daarna bijna drie uur lang in de pits door te brengen. Een woordvoerder van het team wilde weinig kwijt over de werkzaamheden die achter de schermen plaatsvonden in de garage, maar Albon bevestigde na afloop van de sessie dat er iets aan de hand was met de ophanging.

“We vonden iets bij de ophanging wat ons niet beviel”, zei Albon tegenover onder andere Motorsport.com. “We hebben een groot deel van de ochtend koffie zitten drinken in de hospitality. Dat was frustrerend, maar gelukkig hebben we vorige week heel veel ronden gereden, dus we hebben er geen al te grote achterstand door opgelopen." Ondanks dat er veel baantijd verloren ging, was Albon wel te spreken over de RB16. "Het ziet er allemaal niet slecht uit. Hoewel we maar een paar ronden hebben gereden, voelde de auto goed aan. De wagen voelde al beter aan dan vorige week.”

Met nog iets meer dan uur te gaan was Albon pas weer terug op het circuit. Hij bracht op de harde band vervolgens een 1.17.550 op de klokken, waarmee hij naar de derde plek in de tijdenlijst ging en sneller was dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes. Gevraagd hoe goed zijn tijd op de harde band was, reageerde de Britse Thai lachend: “We zullen zien. Je kan er niet al te veel over zeggen, maar het gevoel in de auto is in elk geval goed. We hebben een aantal stappen gezet ten opzichte van vorige week, dus het gaat de goede kant op. Maar we zijn nog maar aan het testen en ik weet zeker dat Mercedes nog niet het achterste van de tong heeft laten zien.”

Albon bevestigde eveneens dat Red Bull deze week met een aantal upgrades op de auto rijdt, als voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Het probleem van woensdagochtend had daar mogelijk mee te maken. “We gaan nog wat dingen uitproberen", aldus Albon. "Deze week draait meer om performance dan vorige week.” Mercedes trok vorige week de aandacht met DAS, een innovatief stuursysteem waarmee de hoek van de voorwielen onder het rijden kan worden aangepast. Of Red Bull al aan een eigen versie werkt? “Ik heb geen idee, om eerlijk te zijn. We focussen ons op onze eigen dingen en kijken niet te veel naar de rest. We hebben ons eigen programma om af te werken.”

Max Verstappen zit op woensdagochtend achter het stuur van de RB16.

