Vettel legt vinger op zere plek: “Auto is te draggy”

De viervoudig wereldkampioen reed op donderdag zijn laatste ronden voordat over twee weken in Melbourne het F1-seizoen 2020 van start gaat. Vettel reed 144 ronden en noteerde de snelste tijd van de dag. Hij bleef echter nog wel een seconde verwijderd van de beste weektijd, die op naam staat van Mercedes-rijder Valtteri Bottas.

Ferrari heeft zich in de winter vooral gericht op het verbeteren van de bochtensnelheid, aangezien de formatie daar in 2019 tekortschoot ten opzichte van de concurrentie. De mannen uit Maranello stellen op dat gebied een stap te hebben gemaakt maar dat is wel ten koste gegaan van de topsnelheid. Toen Motorsport.com hem vroeg naar de prestaties in de bochten, antwoordde Vettel: “We voelen dat de auto beter is, sector 3 voelt beter aan. Dat gaat echter ten koste van iets anders. Er is nog werk aan de winkel. We zijn op de rechte stukken langzamer dan we zouden willen want we zijn wat ‘draggy’. Dat weten we maar het doel was om meer downforce te genereren. Dat is volgens mij gelukt. Sector 3 voelt beter maar het stuk op weg naar bocht 1 voelt minder goed. Je voelt in de bochten het verschil en de verbetering maar het lijkt erop dat de anderen nog wat sneller zijn. Er is nog veel werk te verzetten.”

Die lezing onderschrijft teambaas Mattia Binotto: Binotto erkent: “Ferrari niet zo snel als Mercedes en Red Bull”

Voordeel op zondag

Ferrari legde afgelopen seizoen beslag op liefst negen pole positions maar kwam op zondagmiddag slechts driemaal als winnaar over de meet. Dat was de reden voor de nieuwe filosofie, zo legt Vettel uit: “We hebben in de winter hard gewerkt en de wagen is een stap vooruit. Momenteel doen we er alles aan om de drag te verminderen en de auto efficiënter te maken. We zijn echter ook van mening dat dit ons op zondagen een voordeel oplevert dus we zullen zien. De sleutel zit hem in de ontwikkeling van de wagen, met name omdat het erop lijkt dat we op dit moment niet het snelste zijn.”

Met medewerking van Luke Smith en Jonathan Noble