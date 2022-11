Analyse: Hoe hard wordt Red Bull geraakt door de aero-reductie?

Het leek alsof er nooit een einde zou komen aan het Formule 1-seizoen 2021. Na de maandenlange sleur over de gebeurtenissen in Abu Dhabi werd eind deze zomer duidelijk dat Red Bull Racing het budgetplafond overtreden had. Het team werd schuldig bevonden en legde zich daarbij neer. De straf? Een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van aerodynamische testtijd, 10 procent om precies te zijn. Red Bull vindt logischerwijs dat het zwaar gestraft is, de andere teams menen dat Red Bull er juist te makkelijk mee wegkomt. Een niet meer dan logische tegenstelling. Dat wil overigens niet zeggen dat het geschreeuw over en weer niet vermoeiend was, maar Red Bull dacht in eerste instantie dat de boekhouding keurig op orde was. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Een deel van de 1,8 miljoen Britse pond dat het team te veel uitgaf was uiteindelijk te wijten aan de catering. Christian Horner noemde de straf voor de budgetoverschrijding ‘draconisch’, Toto Wolff – een vertrouwde sparringpartner van de Red Bull-voorman – sloeg terug met de opmerking dat de straf ‘niet genoeg’ was. Natuurlijk zou beide heren een andere mening toegedaan zijn als de schoen aan de andere voet gezeten zou hebben.

Maar hoe ernstig is de straf nu echt voor Red Bull? Dat weten we nog niet, is het simpele antwoord. De boete van 7 miljoen dollar heeft nauwelijks invloed. Deze valt niet onder het budgetplafond van dit seizoen én niet van het volgende seizoen. Bovendien is 7 miljoen dollar wisselgeld voor een miljoenenconcern als Red Bull. De boete is daarmee in principe irrelevant voor het vergrijp.

Red Bull zal het effect van de beperking op het vlak van aerodynamische testwerk de komende twaalf maanden wel voelen. Maar hoe groot het is het effect van 10 procent reductie? Ook hierover zijn de meningen verdeeld. “Ik heb mensen horen zeggen dat het een onbeduidende hoeveelheid is”, zei Horner in Mexico, waar details over de straf naar buiten kwamen. “Ik kan zeggen dat het een enorme hoeveelheid is. Het staat op de baan voor tweeënhalf tot vijf tienden van een seconde. Dat is vanaf nu van kracht, het heeft een direct effect op de wagen van volgend jaar, het zal twaalf maanden duren.”

Christian Horner gaf in Mexico een speciale persconferentie in reactie op de straf die de FIA uitgesproken heeft. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Daarbij komt nog dat Red Bull dit seizoen het constructeurskampioenschap gewonnen heeft. “We zijn slachtoffer van ons eigen succes geworden”, legt Horner uit. “In aanvulling op de 10 procent krijgen we nog 5 procent handicap ten opzichte van de tweede en derde plek. Die 10 procent zal realistisch gezien een aardige impact hebben op wat we volgend jaar kunnen laten zien.” Red Bull krijgt inderdaad een dreun door het toch al verminderde gebruik van de windtunnel en simulaties. De FIA heeft enkele jaren geleden een glijdende schaal opgesteld waarin de meest succesvolle teams minder ontwikkelingstijd krijgen. Het moet er op den duur voor zorgen dat alle teams op hetzelfde niveau komen in dit reglement.

De glijdende schaal van de FIA, die in 2022 ingevoerd werd, heeft een basisniveau voor het testwerk vastgesteld. Dat is de zevende plek in het kampioenschap, die is goed voor 100 procent van de windtunneltijd. Teams die daaronder eindigen krijgen meer mogelijkheden om in de windtunnel te werken, de teams erboven juist minder. Williams staat momenteel op de tiende plek bij de constructeurs en krijgt op basis daarvan volgend jaar 115 procent. Red Bull lag voor de straf op koers voor 70 procent van de tijd. De vermindering van 10 procent wordt dan als een samengestelde vermindering op het nieuwe totaal toegepast. Red Bull heeft in 2023 dus 63 procent van het basistotaal.

Het volgende punt van orde is dat er zes aerodynamische testperiodes in een jaar zitten, elk van twee maanden. Voor elke testperiode is een maximale tijd in de windtunnel vastgelegd, staat het maximale aantal runs vast en is op CFD-gebied vastgelegd hoeveel items er in die periode getest kunnen worden. Hieronder staan de aan Red Bull toegewezen waarden per aerodynamische testperiode afgezet tegen de basiswaarde, de waarden die het team vóór de straf zou hebben ontvangen en wat Ferrari (de nummer 2 bij de constructeurs) zal ontvangen.

Basis (100%) Red Bull na straf (63%) Red Bull voor straf (70%) Ferrari (75%) Runs in windtunnel (aantal) 320 201.6 224 240 Wind On Time (huren) 80 50.4 56 60 Windtunnelbezetting (uren) 400 252 280 300 Geometrieën (aantal) 2000 1260 1400 1500 CFD Solving (MAuh) 6 3.78 4.2 4.5

Het aantal runs in de windtunnel spreekt voor zich. Bij ‘Wind on Time’ hebben we het over de hoeveelheid tijd die een team kan besteden aan een windsnelheid hoger dan 15 meter per seconde. De FIA definieert de windtunnelbezetting als volgt: “De eerste shift van de bezetting wordt geacht te beginnen op het eerste moment dat de luchtsnelheid in de windtunnel hoger is dan 5 meter per seconde op een bepaalde kalenderdag, en zal eindigen op een door de deelnemer aangegeven tijdstip waarop de luchtsnelheid in de windtunnel lager is dan 5 meter per seconde”.

De geometrieën verwijzen naar die in CFD gebruikt worden; elke nieuwe of gewijzigde geteste geometrie van een bepaald onderdeel valt hieronder. Wat betreft het onderdeel CFD Solving in de bovenstaande tabel, gemeten in het vage “Mega Allocation unit hours”; dit verwijst naar een formule met betrekking tot de tijd besteed aan simulaties vermenigvuldigd met het verwerkingsvermogen en de gebruikte cores. Een minder krachtig systeem heeft meer tijd nodig om een bepaalde simulatie af te ronden, de balans zorgt ervoor dat teams met betere hardware op die manier geen voordeel halen.

Hoe staat de wagen van Max Verstappen er volgend jaar voor als Red Bull minder aero-testwerk mag doen? Foto: Andy Hone / Motorsport Images

In een periode van twee maanden (de genoemde aerodynamische testperiode) verliest Red Bull door de straf zo’n 22 runs in de windtunnel, ongeveer 5,5 uur Wind on Time en 28 uur aan bezetting. In vergelijking met Ferrari komt het neer op ongeveer 9,5 uur aan testen met een hogere luchtsnelheid, over het algemeen 48 uur minder tijd in de windtunnel en ongeveer 38 runs. Per week verliest Red Bull ongeveer drie runs in vergelijking met de vooraf gestelde 70 procent, 42 minuten Wind on Time en 3,5 uur aan bezettingstijd. Het team verliest ook 17,5 geometrieën die gedurende die week getest kunnen worden.

Correspondeert dat met de bewering van Horner dat de vermindering voor Red Bull ongeveer neerkomt op tweeënhalf tot vijf tienden verlies aan snelheid op de baan? Mercedes’ technische topman Andrew Shovlin is het niet helemaal eens met Horner omdat “een team uit de achterhoede drie seconden voordeel zou halen ten opzichte van de koploper”. “Het hangt af van de beslissingen die je gedurende het seizoen neemt”, zegt Shovlin. “Ik denk aan een tiende verschil, hooguit twee tienden.”

Een huidige aerodynamica-specialist uit de Formule 1-paddock stelt dat de reductie “wel degelijk een tik op de vingers” is voor Red Bull, maar het is wellicht beter om de kwestie voor te leggen aan een onafhankelijke expert op dit gebied. Uiteindelijk hebben huidige experts uit de paddock natuurlijk een belang in deze kwestie. Jean-Claude Migeot is een voormalig expert op het gebied van aerodynamica in de Formule 1 en kent de uitdagingen die horen bij de zoektocht naar performance in een windtunnel. Als Red Bull toch al het laatste staat op de glijdende schaal en het krijgt nog een straf te verwerken, wat kost dat het team van Horner dan?

“Wat ik ten eerste wil zeggen is dat alle teams voor deze nieuwe regels van dit jaar flink geïnvesteerd hebben in het proces om meer informatie te vergaren met minder tijd in de windtunnel”, stelt Migeot. “Dat is een complex proces, maar ik denk dat ze daar nu meer dan tien jaar op getraind zijn. Het is de vraag hoe groot de impact van een verdere reductie is, het hangt heel erg af van de positie waar het team in verkeert. Moet je terrein goedmaken of lig je al voorop? Ik denk dat Red Bull op dit moment minder problemen heeft dan de anderen. De denkwijze bij het straffen van het beste team is hetzelfde als: de achtervolger moet meer moeite doen dan de koploper, de koploper heeft zijn voordeel gehaald en nu mogen de anderen het gat dichten. Het is niet heel sportief, maar dat is de manier hoe ze het runnen.”

Jean-Claude Migeot werkte bij Ferrari met Alain Prost Foto: Ercole Colombo

Migeot vervolgt: “Hoeveel je ook kunt testen, je moet het altijd verdelen tussen de belangrijkste zaken die je moet doen en dingen die je graag wilt doen. Ik denk dat ik vanuit mijn positie als leverancier kan zeggen: of we nu een programma voor 4.000 uur per jaar hadden of voor 300 uur, beide keren moest er een auto afgeleverd worden. Je kiest de belangrijkste zaken en neemt minder afslagen in het ontwikkelingsproces. Voor volgend jaar is het ontwikkelingsplan voor de meeste teams duidelijk, maar voor Red Bull is het nog duidelijker. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het echt een zware straf is. Ze zijn het beste team om daar mee om te gaan, als ik het zo mag zeggen.”

Heeft de straf dan wel effect? Red Bull is met 1,8 miljoen Britse ponden over de grens gegaan. Als we het woord van Red Bull geloven gaat het daarbij vooral om catering, maaltijden voor personeel. Heeft de vermindering van de testtijd dan het gewenste effect? Schrikt het andere teams af om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken? En wat als Red Bull het bedrag van 1,8 miljoen Britse ponden gewoon aan de ontwikkeling van de auto uitgegeven had, welk effect had de reductie van testtijd dan gehad?

Uiteraard kon de overtreding van Red Bull niet onbestraft blijven. Als Mercedes, Ferrari of welk ander team dan ook over de schreef gegaan was, zou iedereen moord en brand schreeuwen om een straf. De FIA moest vooral haar grenzen aangeven, zoals het in 2007 ook deed in het spionageschandaal met McLaren. Aan de andere kant was het voor de FIA ook lastig om een zware straf uit te delen omdat Red Bull volledige medewerking verleende aan het onderzoek van de Cost Cap Commission.

Het effect op Red Bull in 2023 - aannemende dat het grootste deel van het ontwikkelingswerk reeds gedaan is - is niet zo groot als dat voor 2024, hoewel de windtunnel en de CFD-restricties het team gedurende het seizoen wel pijn kunnen doen als de RB19 verder ontwikkeld moet worden. De straf is weliswaar uitgedeeld, maar ook de FIA moet nog ontdekken of de straf inderdaad past bij het vergrijp.

Als de vleugels van Red Bull gekortwiekt zijn en het team de komende jaren in de tweede helft van de middenmoot meehobbelt, kunnen we concluderen dat de straf te zwaar is geweest. De verwachting is dat het zo’n vaart niet zal lopen. Er is werk aan de winkel voor de knappe koppen uit het aerodynamische team van Red Bull, maar een verlies van een halve seconde zal het niet worden.

En dus ligt de bal waarschijnlijk weer bij de FIA om de sancties op een eventuele overtreding aan te scherpen.

De windtunnel van Red Bull zal de komende twaalf maanden minder gebruikt worden. Foto: McLaren