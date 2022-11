Nadat het eerder dit seizoen vrij rustig was tussen de laatste wereldkampioenen in de Formule 1, was het zondag tijdens de Grand Prix van Brazilië raak. Na een vroege herstart kwam Max Verstappen langs de buitenkant in bocht 1 om Lewis Hamilton vervolgens bij het ingaan van bocht 2 te pakken. Die ruimte was er niet. Het kwam tot een touché, Hamilton had volgens de stewards meer ruimte kunnen geven maar Verstappen werd als schuldige aangewezen.

“Het leek erop dat Max de binnenkant wilde verdedigen, maar plots koos hij ervoor om de buitenkant te pakken en Hamilton aan te vallen”, geeft Brundle zijn lezing van het incident in zijn column voor Sky Sports F1. “Hij lag deels voor en daarna deels achter, maar de binnenste lijn voor bocht 2 – de afspraken tussen de coureurs en de racedirectie zijn me zorgvuldig uitgelegd door een ervaren coureur – gaf Max meer recht op ruimte. Hij zat al heel ver naast Lewis en aan de binnenkant.”

De F1-stewards verklaarden in hun uitleg dat Verstappen zijn wagen significant naast die van Hamilton geplaatst had, maar dat hij de actie niet ‘veilig’ en ‘gecontroleerd’ kon uitvoeren. “Ik twijfel er niet aan dat Max andere limieten hanteert in duel met Lewis, maar Lewis heeft eveneens besloten vuur met vuur te bestrijden. Het was onvermijdelijk dat ze elkaar raakten. Volgens de stewards had Hamilton iets meer ruimte kunnen geven, ik denk dat Max nog iets meer van de kerbstone had kunnen pakken of van zijn gas had kunnen gaan, maar dat is geen racen.”

De straf voor Verstappen was een feit. “Vijf seconden en een pitstop voor een nieuwe voorvleugel. Ik dacht eerlijk gezegd aan een race-incident. De wagen van Lewis was een beetje beschadigd, maar de belangrijke delen waren nog intact.”