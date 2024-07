Dat Alpine promotie maakt voor deze film, die vanaf 24 juli in de bioscoop draait, komt wellicht als een verrassing, al zit er wel een duidelijke motivatie achter. In de film speelt Alpine-investeerder Ryan Reynolds namelijk de rol van Deadpool. Hugh Jackman vertolkt in die film de rol van Wolverine. Voor deze kleurstelling heeft Alpine afscheid genomen van het blauw, roze en koolstofvezelzwart. In plaats daarvan schitteren Pierre Gasly en Esteban Ocon in een rood-zwarte auto: de kleuren van Deadpool. Ook zal de auto enkele gele 'scheuren' kennen, als verwijzing naar de klauwen van Wolverine.

Niet alleen de auto is voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps in een ander jasje gestoken. Gasly en Ocon zullen namelijk in speciale racepakken te spotten zijn, ook in de rode kleuren van Deadpool. Tevens dragen de twee Alpine-coureurs een speciale helm: Ocon zal met een helm in het design van het masker van Deadpool rondrijden, Gasly doet dat dan weer met een geel-zwart design van Wolverine.