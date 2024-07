Weerbericht F1 Spa: Wisselvallig weekend met flinke regenkans

Na enkele aangename dagen met vrij veel zonneschijn, slaat het weer in de Belgische Ardennen in de loop van donderdagnacht om. Vanuit het westen trekken buien over het circuit bij Spa. Ook vrijdag overdag verloopt wisselvallig met geregeld neerslag en weinig ruimte voor de zon. Er zullen zeker droge perioden voorkomen en dan stijgt het kwik naar een graad of 20. Tijdens de buien is het met 17 tot 18 graden een stuk frisser. Waaien doet het maar weinig met kracht 2 of 3 uit westelijke richting.

Zaterdag is er mogelijk sprake van langdurige (lichte) regenval, al is de exacte koers van dit regengebied nog wel een beetje onzeker. Het kan dus ook nog best meevallen met de hoeveelheden neerslag. Zonneschijn zien we nauwelijks en de temperatuur blijft 's middags steken op hooguit een graad of 18. Het is verder wel heel rustig weer met nauwelijks wind en die wind waait uit veranderlijke richtingen.

Droge racedag

Op de racedag zelf, zondag, is alle regen naar het oosten verdwenen en komen er opklaringen voor in de plaats. Een heel plaatselijke bui behoort trouwens nog wel tot de mogelijkheden, maar de kans dat dit buitje precies tijdens de race valt, is klein. Verder schijnt de zon dus af en toe en daarbij warmt het op naar 20 of 21 graden. De wind waait uit het noordwesten en is zwak, rond windkracht 2.

Samenvattend: als je van plan bent de training of kwalificatie ter plaatse te volgen, houd dan rekening met enkele buien of enige tijd regen en gematigde temperaturen in de omgeving van Spa. Tijdens de race wordt het weerbeeld aanzienlijk gunstiger met zonnige perioden en overwegend droge omstandigheden.

Buienradar voor F1-weekend Spa: