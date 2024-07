Het hing al enige tijd in de lucht: Max Verstappen krijgt komend weekend op Spa-Francorchamps een nieuwe power unit in zijn RB20 gemonteerd, zo heeft Motorsport.com vernomen. Dat betekent dat de Red Bull-coureur een gridstraf incasseert, aangezien hij het maximum aantal toegestane componenten overschrijdt. Het gaat om een terugverwijzing van tien posities op de startopstelling, waardoor er maximaal een elfde startplaats in zal zitten voor de 26-jarige Nederlander.

De gridstraf hing al langer boven het hoofd van Verstappen. De drievoudig wereldkampioen zag in Canada zijn power unit uit voorzorg vervangen worden. De motor bleek niet te repareren, waardoor de Limburger een van de vier power units uit zijn pool moest afschrijven. In Spanje werd vervolgens al de vierde en laatste verbrandingsmotor gebruikt. Het was een kwestie van tijd voordat nummer vijf ingezet zou gaan worden. Red Bull-teambaas Christian Horner liet eind vorige maand al weten: "We moeten zien hoe het de komende races zal lopen, maar het is volgens mij onvermijdelijk dat we op een gegeven moment naar een nieuwe motor moeten grijpen." Verstappen zit nu ook al aan zijn laatste turbo, energieopslagsysteem en control electronics, waardoor de kans aanwezig is dat hij nog meer gridstraffen zal krijgen.

Niet voor het eerst heeft het team ervoor gekozen om deze gridstraf op Spa-Francorchamps te incasseren. De afgelopen twee seizoenen gebeurde dat ook al: in 2022 vanwege een motorwissel, in 2023 door een nieuwe versnellingsbak. De baan in de Belgische Ardennen is op het lijf geschreven van de Red Bull en ook Verstappen gaat er doorgaans uitstekend. Wel zal de opmars dit jaar wat ingewikkelder worden dan de afgelopen seizoenen vanwege de toegenomen snelheid van met name McLaren.