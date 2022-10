Alpine betaalt prijs voor ‘gedurfde’ ontwikkeling van krachtbron

De krachtbron van Renault in de Formule 1 was jarenlang niet competitief genoeg, maar de voorbije winter werd er een grote stap gezet om het gat richting de concurrentie te dichten. De gevolgen daarvan zijn evident, al wordt het team nog wel geplaagd door problemen met de betrouwbaarheid. Fernando Alonso en Esteban Ocon lagen op puntenkoers in Singapore, maar vielen uit door motorische problemen. Alonso noemde het voorval 'onacceptabel'. Er hangt Alonso daardoor waarschijnlijk nog een gridstraf boven het hoofd, Alpine is hoopvol dat Ocon het zonder nieuwe onderdelen kan redden.

“Je hebt altijd last van opstartproblemen”, zegt technisch directeur Pat Fry op Suzuka in gesprek met Motorsport.com. “Natuurlijk hebben we dit jaar veel hooi op de vork genomen door veel te veranderen. We zijn qua snelheid een stuk beter dan wat we de afgelopen jaren hadden, dat is duidelijk. Er is geweldig werk geleverd, maar het was altijd de insteek dat we eerst op snelheid zouden focussen en daarna de betrouwbaarheid zouden fixen. Ik denk dat het een gedurfde stap was. Zo nu en dan krijg je dan het deksel op de neus, maar dat heeft iedereen.”

De problemen met de Renault-motor in Singapore hadden niets met elkaar te maken, zegt Ocon. “We hebben ontdekt dat het ging om twee unieke problemen. Het is frustrerend om de race niet te finishen, zeker met alles wat er later in de race gebeurde. Het belangrijkste is dat de auto gewoon goed presteert. We hebben een geweldige auto, de updates die we brachten werken ook. De auto is competitief. We moeten gewoon twee normale weekenden hebben, aan beide kanten. Dat we punten scoren met de auto die we nu hebben, dat is mogelijk. We hadden bij de start problemen en later ging het helemaal mis. Dat is niet normaal, de motor loopt verder vrij aardig dit jaar.”

Alonso hangt gridstraf boven het hoofd

Alpine is nog bezig met het vinden van de oorzaak van de problemen, al was vrij snel duidelijk wat er aan de krachtbron scheelde. Het is daarmee ook nog niet duidelijk of Alonso voor het eind van dit seizoen nog een nieuwe motor in gebruik moet nemen. “Het is moeilijk daar een goed antwoord op te geven tot we zeker weten wat het probleem was”, zegt Fry. “Op dit moment weet ik het niet, maar we hoeven hier in ieder geval geen straf te pakken. Esteban heeft nog voldoende ruimte, Fernando moeten we nog zien. Maar het hangt af van de uitkomst van de analyse. Kunnen we ineens minder kilometers maken? Dan zullen we een beslissing nemen, maar daar is het nu nog te vroeg voor.”

Door de dubbele uitvalbeurt in Singapore is Alpine de vierde plek bij de constructeurs verloren aan McLaren.