Perez wimpelt onterechte kritiek af: "Heb geen beroerd seizoen"

Sergio Perez schreef afgelopen weekend in Singapore zijn vierde overwinning in de Formule 1 op zijn naam. De Mexicaan begon sterk aan het huidige seizoen met onder meer een overwinning in Monaco, maar had de laatste weken en maanden moeite om zich met teamgenoot Max Verstappen te meten. Na zijn zege in Singapore refereerde Perez aan de kritiek die klonk na een paar mindere races. “De media maakt de Formule 1 een stuk groter, misschien omdat ik Mexicaans ben”, zei hij zondag. “Als ik twee races op rij niet op het podium sta, dan heb ik het slechtste seizoen ooit en Red Bull moet me ontslaan en al dat soort zaken.”

Donderdag kwam Perez er in de aanloop naar de Japanse Grand Prix nog even op terug. “Als ik een slechte race heb of een paar races minder presteer, dat heeft elke coureur wel, maar je ziet soms met coureurs uit Latijns-Amerika dat ze dan meer kritiek krijgen. Het is niet zo dat ik bezig ben aan een heel beroerd seizoen, er zijn een paar races geweest die niet heel goed gingen. Er zijn andere rijders die dat probleem ook hebben, maar daar hoor je niemand over. Soms voelt het zo dat die kritiek zich meer op mij concentreert, dat is gedurende mijn carrière wel vaker zo geweest. Het is volgens mij goed om zoiets te benoemen. Aan de andere kant is dit ook de mooie kant van de sport, samen met de media is dit een enorm circus. Het is ook motivatie voor een sportman, veel meer dan dat is het niet.”

"Mensen denken dat je een luie Mexicaan bent"

Toen Perez op jonge leeftijd naar Europa kwam om zijn eerste stappen in de autosport te zetten, merkte hij dat er vooroordelen heersen over Mexicanen. “Je wordt niet altijd serieus genomen, dat je maar een luie Mexicaan bent. Je kunt je blijkbaar niet meten met de beste coureurs uit de wereld als je uit mijn land komt. Soms voelde ik dat ook wel zo, vooral in de vroege jaren. Maar dan is het heel lekker om te bewijzen dat je wel vooraan kunt meedoen.”

Perez hoopt dat er met zijn succes in de Formule 1 een verschuiving komt. “Het is geweldig om de jonge generatie te laten zien dat je uit Mexico komt en iets kunt bereiken. Je moet op hele jonge leeftijd naar Europa komen om jezelf te meten met de beste coureurs. Ze moeten in zichzelf geloven en dan kunnen ze het nog beter doen dan ik. Ik hoop dat we daarmee nog meer Mexicanen in deze sport krijgen.”