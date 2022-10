F1-update: Verstappen wil titel in Japan voor Honda, Hamilton fel over Red Bull Max Verstappen krijgt in Japan zijn tweede kans om de Formule 1-wereldtitel van 2022 te pakken. Tijdens de mediadag in Suzuka liet de Red Bull-coureur optekenen dat hij het karwei dolgraag wil afmaken in het land van Honda, al is daar naar eigen zeggen wel 'een perfect weekend' voor nodig. Charles Leclerc wees Red Bull tijdens de persconferentie alvast als favoriet aan in Japan, maar is dat terecht? En wat had Lewis Hamilton te melden over de saga rond het budgetplafond? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe F1-update, net als de vraag of de teruggekeerde Honda-branding een voorbode is voor meer.