GP België live: Volg de kwalificatie

In België werkt de Formule 1 het derde sprintraceweekend van het huidige F1-seizoen af en dat houdt in dat er maar één vrije training op de planning staat. Eerder op de vrijdag kregen de rijders slechts 60 minuten de tijd om te werken aan de afstelling. Regen in de enige oefensessie gooide echter roet in het eten. Er kwamen wel geregeld coureurs in actie, maar in de slotfase was de regen te heftig om nog serieus aan de slag te gaan. Dit betekent dat alle F1-coureurs met flink wat vraagtekens aan de kwalificatie beginnen en het nog lang niet zeker is wie nou echt de rapste is.

Carlos Sainz deed in ieder geval de beste zaken in VT1. De Spanjaard was na een uur de snelste op de intermediates. De Ferrari-coureur bleef Oscar Piastri en Lando Norris ruim voor. Daarachter was het teamgenoot Charles Leclerc op de vierde plek. Het is de vraag of de SF-23 ook echt pace heeft, aangezien Red Bull Racing en Mercedes niet serieus aan de bak konden. Max Verstappen liet zich wel een aantal keer zien op het asfalt, maar een tijd werd niet geklokt door de Nederlander. Sergio Perez was namens Red Bull de sterkste man op P5. De pole-position gaat in ieder geval niet naar Verstappen. Door een nieuwe versnellingsbak in de RB19 moet de tweevoudig wereldkampioen vijf plekken naar achteren op de startgrid voor zondag. Dit betekent dat er een kans ligt voor een andere rijder. Het is de vraag wie in VT1 zich het beste heeft kunnen voorbereiden. Wie is de sterkste man in de kwalificatie en gaat aan de haal met pole-position?

Mocht de kwalificatie door hevige regenval toch kort voor de sessie worden geannuleerd, dan houdt dit in dat de huidige WK-stand de startgrid voor de Grand Prix bepaalt. Verstappen valt met zijn straf dan terug naar P6, terwijl Perez beslag legt op pole. De Mexicaan start dan voor Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell en Carlos Sainz. De FIA heeft al een aantal scenario's klaarliggen op het moment dat sommige sessies letterlijk in het water vallen. Motorsport.com houdt je in ieder geval van alles op de hoogte met het liveverslag voor en tijdens de kwalificatie.