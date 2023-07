Verstappen declasseert concurrentie in kwalificatie Spa, maar start vanaf P6

Tijdens de enige vrije training voor de Grand Prix van België regende het, waardoor de voorbereiding op het weekend volledig in het water viel. Verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen, zette niet eens een tijd neer in de oefensessie. Van de coureurs die wel een tijd reden, was Carlos Sainz de snelste. Het was vervolgens de vraag wat het weer zou gaan doen tijdens de kwalificatie.

Een uur voor het begin van de kwalificatie trok er een stevige regenbui over Spa-Francorchamps. Richting de start van de kwalificatie trok de bewolking echter weg en verscheen er zelfs een blauwe lucht boven het circuit. Omdat er nog wel het nodige water van de baan moest lopen, werd besloten om de kwalificatie tien minuten later te laten aanvangen.

Q1: Ricciardo bij eerste afvallers

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton stonden al vroeg klaar aan het einde van de pitstraat om naar buiten te gaan voor Q1, omdat er volgens het team een kans was op een nieuwe bui. Zij waren dus de eersten die de baan betraden toen de baan werd vrijgegeven, met in hun kielzog een trits andere coureurs. Een nieuwe bui bleef uit. In plaats daarvan begonnen de condities op de baan juist snel te verbeteren.

In de openingsfase van Q1 waren het de coureurs van Mercedes en McLaren die elkaar afwisselden op de eerste stek in de tijdenlijst. Lando Norris had daarop een momentje bij Stavelot, wat hem op een wilde rit door de grindbak kwam te staan. De omstandigheden op het circuit zouden daarna nog verder verbeteren en de rondetijden dientengevolge nog verder omlaag gaan. Carlos Sainz meldde zich op P1 met 1.59.844, waarna Max Verstappen de eerste positie overnam met 1.58.932. Lewis Hamilton kwam daarna over de streep in 1.58.841, maar het was uiteindelijk Charles Leclerc die snelste was in Q1 met 1.58.300. Verstappen eindigde de sessie als tweede met 1.58.515 en Hamilton als derde met 1.58.563.

Daniel Ricciardo werkte zich in de slotfase van Q1 op naar de zesde stek in de tijdenlijst, maar verloor zijn tijd vanwege het overschrijden van de baangrenzen. De Australiër viel hierdoor terug naar de negentiende stek en behoorde zodoende bij de eerste vijf afvallers. Nico Hülkenberg keerde door een hydraulisch probleem te laat terug op de baan voor een laatste snelle ronde en werd twintigste en laatste in de kwalificatie. Alexander Albon, Zhou Guanyu en Logan Sargeant, wiens auto pas halverwege Q1 weer rijklaar was na een crash in de vrije training eerder op vrijdag, waren met de zestiende, zeventiende en achttiende tijd eveneens vroeg klaar.

Q2: Met de hakken over de sloot

Aan het begin van het tweede kwalificatiedeel liet de zon zich zien in Spa. De baan was bijna rijp voor slicks, maar de eerste runs werden nog op intermediates verreden. Verstappen bracht 1.55.535 op de klokken en was daarmee op dat moment snelste. Kort daarop kwamen de eerste coureurs met droogweerbanden de baan op. Norris was toen nog op intermediates bezig om zijn eerste rondetijd in Q2 te rijden, maar besloot zijn vliegende ronde niet af te maken om ook slicks te halen.

Het was vervolgens zaak om de zachte banden op temperatuur te brengen. De omstandigheden waren echter tricky, doordat de zeven kilometer lange baan hier en daar nog wel goed vochtig was. Esteban Ocon raakte van de baan bij de bocht zonder naam en botste tegen de bandenstapels, waardoor zijn voorvleugel zwaar beschadigd raakte. De Fransman moest terug naar de pits en besloot de kwalificatie als vijftiende.

In de slotfase van Q2 ging de eerste stek van hand tot hand. Sergio Perez, George Russell, Lando Norris, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton stonden allemaal korte tijd op P1, alvorens Oscar Piastri met 1.51.534 definitief de snelste was in dit kwalificatiedeel. Voor Verstappen werd het nog heel spannend of hij door zou gaan naar Q3. Hij had tijdens zijn laatste ronde een matige tweede sector en bleef steken op P9. Er zouden daarna nog een paar coureurs over de streep komen. Hij zakte naar de tiende stek door een snellere tijd van Leclerc en had daarna het geluk dat de coureurs die daarna kwamen zich niet genoeg verbeterden. Tsunoda eindigde met P11 aan de verkeerde kant van de streep. Ook Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas bleken niet snel genoeg om door te gaan.

Verstappen toonde zich zeer ontstemd over de gekozen strategie aan het einde van Q2, ondanks dat hij door was naar Q3. Hij liet over de boordradio weten dat hij twee opeenvolgende push laps had moeten doen, zoals hij zelf had aangegeven bij het team. Race-engineer Gianpiero 'GP' Lambiase antwoordde dat hij niettemin door was naar Q3. "I don't give a fuck about P10! Het gaat om de uitvoering!", reageerde Verstappen boos. Lambiase: "Oké, en als de baan aan het einde twee seconden sneller was geweest tijdens je laatste ronde en je had geen energie meer over? Hoe zou dat zijn afgelopen? Maar vertel jij maar wat je wil doen in Q3 en dan doen we dat. Laat het me maar weten."

Video: Verstappen en Lambiase voeren een verhitte discussie over de boordradio

Q3: Verstappen oppermachtig

De slotfase van de kwalificatie begon iets later omdat er bij de negende bocht grind van de baan moest worden geveegd na het moment van Ocon. Vervolgens was het Alonso die opende met 1.49.164, waar beide McLaren-coureurs onder gingen. Verstappen zette zijn Red Bull daarna bovenaan met 1.48.059 , maar Leclerc had met 1.47.931 nog net iets meer in huis.

Met nog een paar minuten te gaan zetten de overgebleven tien coureurs nog een laatste keer aan. Leclerc, Alonso en Verstappen gingen achtereenvolgens paars in de eerste sector. Laatstgenoemde toonde zich vervolgens ook de snelste in het tweede stuk. Leclerc kwam daarna in 1.46.988 over de streep. Maar Verstappen had ook de beste laatste sector en bracht 1.46.168 op de klokken, waarmee hij liefst acht tienden sneller was dan de rest van het veld.

De Nederlander, die onderweg terug naar de pits zijn verontschuldigingen aanbood bij GP, heeft echter een gridstraf van vijf plekken opgelopen omdat hij naar zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen is gewisseld en staat hierdoor zondag dus zesde op de grid. Leclerc krijgt dus de eerste startplek in handen voor de Grand Prix en treft Perez naast zich op de eerste rij. De tweede rij is voor Hamilton en Sainz, waarna Piastri en Verstappen de derde rij vormen. Norris, Russell, Alonso en Stroll completeren op zondag de top-tien op de grid.

Zaterdag gaat het programma om 12.00 uur verder met de sprint shootout, waarna om 16.30 uur de sprintrace wordt verreden. De Grand Prix is zondag om 15.00 uur.

Video: Max Verstappen rijdt de snelste tijd in de kwalificatie in Spa

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van België: