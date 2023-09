F1 Singapore live: Volg de kwalificatie

Ferrari slaagde erin om de sterke lijn van de vrijdagtrainingen door te trekken tot de derde en laatste vrije training. Carlos Sainz was net als op vrijdag de snelste, al moest Charles Leclerc nu iets meer toegeven en genoegen nemen met de vierde tijd. Heel groot waren de verschillen - in tegenstelling tot de tweede vrije training - echter niet. De top-zes stond binnen een halve seconde van elkaar terwijl de top-dertien binnen een seconde zat. Zo belooft het dus niet alleen een spannende strijd te worden in Q3 zelf, maar ook een enerverend gevecht te worden om een plek in het laatste kwalificatiesegment.

Voor Mercedes was de derde vrije training een aardige opsteker. George Russell kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Sainz en kwam slechts 69 duizendsten van een seconde tekort. Lewis Hamilton was de gehele sessie al iets langzamer dan Russell en zo zou hij ook de sessie afsluiten. De zevenvoudig wereldkampioen werd 'slechts' zesde en heeft nog vier tienden te vinden als hij in de buurt van zijn teamgenoot wil komen. Ook voor McLaren - en met name Lando Norris - was de derde vrije training veelbelovend. Norris zat er vroeg in de zestig minuten durende sessie goed bij en besloot deze met de derde tijd, op twee tienden van Sainz.

Max Verstappen kende geen vlekkeloze generale repetitie. De Nederlandse Red Bull-coureur klaagde regelmatig over de upshifts van de RB19, waardoor hij last kreeg van wielspin en naar eigen zegge in de laatste sector alleen maar zat te driften. Hij kon er nog wel om grappen, maar de frustratie was er wel degelijk. Ook toen hij door de pitstraat reed, maar pas een ronde later daadwerkelijk naar de garage werd geroepen om wat aan te passen. Daardoor werd het allemaal wel iets soepeler, maar het zat er nog steeds 'mijlenver' van het gewenste scenario vandaan. "Het levert alleen maar wielspin op, niet alleen bij de upshifts maar ook bij de downshifts." Hij perste er nog wel een vierde tijd uit, maar tevreden was de regerend kampioen niet.

Wie weet op het Marina Bay Street Circuit zijn hoofd koel te houden en legt de 4,940 kilometer het snelste af? Mis niets van de kwalificatie met onderstaand liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.