Singapore zou van de resterende races in 2023 de meest lastige kunnen worden voor Red Bull, zo liet Max Verstappen voorafgaand aan het weekend optekenen. Het blijkt een rake voorspelling te zijn geweest van de tweevoudig wereldkampioen. Verstappen en Sergio Perez worstelden in de vrije trainingen met de balans van de auto en ondervonden bovendien problemen bij het schakelen, waardoor het er niet bepaald goed uitzag voor de kwalificatie, die in Singapore extra belangrijk is gezien de beperkte inhaalmogelijkheden op het stratencircuit. Ferrari kende tot aan de kwalificatie een uiterst sterk weekend met de snelste tijd in alle drie de oefensessies en was daarmee de favoriet voor de pole. Ook Mercedes en McLaren maakten tijdens de trainingen een goede indruk op het Marina Bay Street Circuit, waar de rondetijden dit jaar een stuk lager liggen doordat een aantal langzame bochten uit de lay-out is gehaald.

Q1: Zware crash voor Stroll zorgt voor oponthoud

De coureurs reden voor het begin van de kwalificatie massaal naar het einde van de pitstraat, zodat het meteen druk was op de baan toen het licht op groen ging voor Q1. Doordat de conditie van de baan alsmaar beter werd, ging de snelste tijd gedurende de openingsfase van de sessie van hand tot hand. Na de eerste runs was het Carlos Sainz die bovenaan stond met 1.32.339. Hij was daarmee echter maar nipt sneller dan Verstappen, die tot een 1.32.398 was gekomen, en Charles Leclerc, die een 1.32.406 op de klokken had gebracht. George Russell en Lando Norris stonden vierde en vijfde en waren ook maar een tiende langzamer dan Sainz.

Hierna volgde een drukke slotfase. “Mate, there are so many fucking cars”, klonk het bij Max Verstappen. Dat de baan intussen verder verbeterd was, bleek wel uit het feit dat Yuki Tsunoda een nieuwe snelste tijd noteerde en achtereenvolgens Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg naar de tweede tijd ging. Het kwam dus aan op de laatste snelle ronden.

Terwijl het merendeel van de coureurs bezig was aan de laatste vliegende ronde, beleefde Lance Stroll een harde crash bij het opkomen van het rechte stuk, waardoor de rode vlag tevoorschijn moest komen. De Canadees verloor in de laatste bocht op de kerbstones de controle over zijn Aston Martin en kwam met een enorme klap in de baanafzetting terecht. De impact was dusdanig hard dat het linker voorwiel volledig van de auto loskwam, waarna het ternauwernood de McLaren van Lando Norris miste. Stroll stapte ongedeerd uit, maar de AMR23 was flink beschadigd.

Omdat de vlag al uithing op het moment van de crash, was Q1 hiermee ten einde. Tsunoda eindigde de sessie bovenaan, terwijl Sergio Perez nog naar de tweede tijd was gegaan. Ook Liam Lawson was al over de streep gekomen en had zich tussen de twee Haas-bolides op P4 genesteld. Voor Oscar Piastri kwam de rode vlag zeer ongelegen. Hij was bezig aan een ronde waarmee hij waarschijnlijk door was gegaan naar Q2, maar bleef door het voortijdige einde steken op P17. Ook Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Zhou Guanyu stonden aan de verkeerde streep, terwijl Stroll door zijn crash twintigste bleef in de tijdentabel.

Doordat de baanafzetting moest worden hersteld en het asfalt moest worden schoongeboend, duurde het een tijd voordat er aan Q2 kon worden begonnen. Ondertussen werd bekend dat de stewards verschillende coureurs gingen onderzoeken die gevaarlijk langzaam gereden zouden hebben bij de zestiende bocht om een gat te laten vallen voor er aan de laatste snelle ronde werd begonnen. Ook Verstappen had de aandacht van de stewards getrokken. Hij stond aan het begin van de sessie een poosje stil aan het einde van de pitstraat, waarmee hij de coureurs achter hem zou hebben gehinderd.

Q2: Verstappen niet door naar laatste tien

Nadat Q2 dan eindelijk was begonnen, was Verstappen de eerste die een tijd reed: 1.32.307. Een groot aantal auto’s dook daar onmiddellijk onder. Russell stond na de eerste runs bovenaan met 1.31.835. De Brit was een tiende sneller gegaan dan Fernando Alonso, die zich namens Aston Martin in de strijd vooraan meldde. Carlos Sainz, Lando Norris en Lewis Hamilton stonden na de eerste vliegende ronden in Q2 derde, vierde en vijfde, terwijl Verstappen helemaal naar de tiende positie wegzakte. Tsunoda werd tijdens zijn snelle ronde opgehouden door Verstappen en keerde zonder tijd te rijden terug in de pits.

Met nog vier minuten te gaan stroomde de pitstraat weer leeg voor de laatste snelle ronden in Q2. Verstappen bleef bij zijn laatste poging steken op de tiende positie. Perez was ondertussen gespind en daarmee uitgeschakeld, aangezien hij buiten de top-tien stond bij het ingaan van de laatste runs. Liam Lawson bezegelde daarop het lot van Verstappen door naar de tiende positie op te klimmen. De leider in het kampioenschap zakte zo naar P11 en kon dus na Q2 uit zijn RB19 stappen om zich te laten wegen in de FIA-garage. “An absolute shocking experience”, merkte Verstappen onderweg terug naar de pits op. Ook Pierre Gasly, Alexander Albon en Yuki Tsunoda waren uitgeschakeld. Laatstgenoemde zou uiteindelijk helemaal geen tijd rijden in Q2, die door Sainz als snelste werd afgesloten. De Spanjaard ging aan het einde van Q2 met een 1.31.439 sneller dan Russell.

Q3: Sainz maakt het af

Zo ging het laatste deel van de kwalificatie zonder de twee Red Bulls van start. Nadat de Haas-coureurs als eersten een tijd hadden gereden, ging Alonso naar de eerste stek met 1.32.168. Norris volgde op met 1.31.539, waarna Sainz de lat op 1.31.170 legde en Leclerc er een voorlopige eerste startrij van maakte voor Ferrari door rond te gaan in 1.31.421. Norris zakte daarmee naar P3, waarna Russell en Hamilton aansloten op de vierde en vijfde plek.

Daarna was het tijd voor de finale. Sainz versnelde tijdens zijn laatste run naar 1.30.984. Norris ging daarop naar de tweede tijd met 1.31.270. Leclerc kwam vervolgens met 1.31.063 net tekort om zijn teamgenoot te verslaan voor pole, maar keerde met die tijd wel terug naar P2. Russell stak vervolgens echter een stokje voor een volledige eerste startrij voor Ferrari door zijn Mercedes naar 1.31.056 te brengen. Leclerc staat zodoende derde op de grid en treft Norris zondag naast zich op de tweede rij. Hamilton moet genoegen nemen met de vijfde startplek, terwijl Kevin Magnussen uitstekend werk leverde door de zesde tijd te rijden. Fernando Alonso, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Liam Lawson vormen - voorlopig - de rest van de top-tien op de startopstelling. Voorlopig, want de stewards hebben nog een drukke avond voor de boeg vol onderzoeken.

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

