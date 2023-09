F1 Monza live: Volg de derde vrije training

Voor Ferrari werd de openingsdag van het Italiaanse Grand Prix-weekend een om vertrouwen uit te halen. Carlos Sainz moest in de eerste vrije training met een klein verschil de snelste tijd aan Max Verstappen laten, maar de Ferrari-coureur sloeg in de afsluitende oefensessie van de vrijdag terug. De Spanjaard zette Ferrari bovenaan met slechts 0.019 seconde verschil naar Lando Norris en Sergio Perez. Laatstgenoemde zorgde voor een rode vlag in de slotfase. Bij het ingaan van de Parabolica raakte hij met de linkerbanden het grind, ging in de rondte, toucheerde lichtjes de Tecpro-barriers en groef zich zichzelf vast bij het proberen weg te komen. Geen gelukkig einde van wat voor hem een prima training leek te zijn. Oscar Piastri maakte de dag voor McLaren compleet, door de vierde tijd te klokken. Zijn het McLaren en de Scuderia die op Monza de lakens gaan uitdelen?

Max Verstappen klokte 'slechts' de vijfde tijd, met bijna drie tienden verschil naar Sainz en maar 0.086 seconde naar Piastri. De Nederlander was tijdens de training niet blij met de drukte op de baan, iets waar de heren zaterdag ook nog flink last van gaan krijgen in met name de kwalificatie. Charles Leclerc volgde de Nederlander vanaf P6 met slechts 0.085 achterstand, ook die marge was minimaal. Alexander Albon, Fernando Alonso, George Russell en Nico Hülkenberg rondden de top-tien af. Een verrassende uitslag in een sessie twee keer verstoord werd met een rode vlag. Kan de Red Bull-coureur nog een stap maken of wordt de jacht op zijn tiende achtereenvolgende zege verstoord door de snelheid bij andere teams?

Met een P10 en P11 voor Haas stond ook de Amerikaanse formatie er goed bij. Dat kan niet gezegd worden van Alpine. Pierre Gasly en Esteban Ocon stelden in beide oefensessies teleur. Daar is zéker nog werk aan de winkel. Overigens mag Logan Sargeant, die de zestiende tijd klokte, met Albon op P7 ook nog wel een stap maken. Voor Lance Stroll gaat VT3 belangrijk zijn. In de eerste sessie stond hij zijn auto af aan Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich, terwijl de Canadees in de tweede sessie na twee rondjes geveld werd door technisch malheur en dus amper reed op de openingsdag.

Over enkele ogenblikken start de derde en laatste F1-training op het iconische circuit van Monza. Met de laatste updates van het circuit en de nieuwste video's houdt Motorsport.com je een uur lang op de hoogte van alle actie op de baan. Wil jij niets missen? Scroll dan meteen naar onderen!