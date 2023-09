Ferrari blijft Verstappen nipt voor, technisch malheur Perez in F1-training Monza

Na de vrijdagse trainingen kregen coureurs aan het begin van de zaterdag nog één sessie om de afstelling voor elkaar te krijgen voordat parc fermé aan het begin van de kwalificatie van kracht zal zijn. Max Verstappen liet op vrijdag weten dat Red Bull na de eerste trainingen nog wel wat huiswerk had, onder meer doordat hij verschillende vleugelstanden heeft geprobeerd. Het Autodromo Nazionale Monza is natuurlijk een low-downforce circuit, al valt er alsnog wel iets te spelen met de vleugelstanden - afhankelijk van de vraag of een coureur iets minder wil glijden in de bochten om de banden in leven te houden of een groter wapen wil hebben op rechte stukken.

Verstappen komt meteen goed uit de startblokken, Albon verrast op mediums

Aan het begin van de derde training waren teams er ondanks het bandenexperiment van Pirelli - de Alternative Tyre Allocation met voorgeschreven compounds voor de kwalificatiedelen - als de kippen bij om de rijtijd te benutten. Sergio Perez bracht met 1.22.662 een eerste richttijd op de klokken, al zou Lando Norris daar meteen een tiende onder duiken op de zachte band. Verstappen bemoeit zich normaliter pas halverwege de derde vrije training met de debatten, maar was ditmaal ook al na zes minuten op het asfalt te vinden. Het hing wellicht samen met zijn conclusie over de vrijdagse actie. Met de allereerste vliegende ronde ging Verstappen zoals Christian Horner vrijdag al even had aangehaald meteen naar eerste stek. De Limburger versnelde daarna nogmaals naar 1.21.687, waarbij moet aangetekend dat het vrijdag nog drie tienden rapper ging.

Perez sloot op een halve seconde aan, net voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen blokkeerde het rechter voorwiel bij het aanremmen voor de eerste chicane, hetgeen voor alle coureurs een bekend fenomeen is op de hogesnelheidstempel van Monza. Bij een tweede poging op dezelfde bandenset schoof Hamilton op naar de derde plek, al moet gezegd dat de banden toen al wel over de absolute piek waren. Niet veel later moest de Brit verkeer ontwijken richting de Parabolica, terwijl Yuki Tsunoda ook een woordje kon meespreken over 'traffic paradise' en met twee wielen over het gras moest. Om verkeerschaos in de kwalificatie te voorkomen heeft de FIA een tijd doorgegeven waarin coureurs de afstand tussen beide safety car-lijnen moeten afwerken. Het moet taferelen zoals in de Formule 2 en Formule 3 voorkomen.

De poging van Hamilton, die gisteren nog met te veel downforce op pad was en nu een betere set-up lijkt te hebben, was nog net genoeg om de Ferrari's van het lijf te houden. Na de hoopgevende start van vrijdag konden beide publiekslievelingen zich zaterdagochtend nog niet meteen in de top drie nestelen, al zou dat zoals bekend veranderen en lukte Kevin Magnussen dat in de Ferrari-aangedreven Haas opvallend genoeg al wel meteen. Het waren echter nog maar de inleidende beschietingen voor de kwalificatiesimulaties die richting het einde zouden volgen. Zo moesten teams hun programma's met de bandenallocatie zeer zorgvuldig opbouwen en reden veel coureurs na een eerste vliegende ronde lang door op dezelfde set voor een langere run.

Voor het vuurwerk in de slotfase wist Alexander Albon de schijnwerpers nog even op zich gericht. De Williams loopt bijzonder hard op rechte stukken en moet derhalve best hoge ogen kunnen gooien in Monza, al was het alsnog indrukwekkend wat Albon liet zien. De Thai wist op mediums pardoes beslag te leggen op de tweede plek, 0.427 seconde achter Verstappen. Oscar Piastri was eveneens bezig aan een veelbelovende ronde op mediums, maar bleek iets te enthousiast en moest dat bekopen met een uitstapje door het grind. Op hetzelfde moment ontsnapte teammaat Norris trouwens aan een crash nadat hij op het allerlaatste moment moest uitwijken voor Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. De Chinees reed langzaam en dus zeer gevaarlijk op de ideale lijn bij het uitkomen van Lesmo 1, hetgeen hem terecht op een officiële waarschuwing van de wedstrijdleiding kwam te staan.

Sainz blijft Verstappen nipt voor, Perez moest kwalificatiesimulatie missen

Nadien was het alsnog tijd voor de gebruikelijke kwalificatiesimulaties. Van de topteams opende Mercedes het bal. George Russell zou zich nog net stukbijten op de eerdere tijd van Verstappen, maar Hamilton wist het commando wel even over te nemen. De man die nog twee jaar langer in de Formule 1 blijft, noteerde een 1.21.453 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan zijn rivaal uit 2021. Het antwoord van Verstappen liet echter niet lang op zich wachten. De WK-leider ging er met nog ruim tien minuten te gaan even goed voor zitten en dook als eerste onder de 1 minuut en 21 seconden. Verstappen zou de klok mede dankzij een goede derde sector laten stoppen op 1.20.998.

Het wachten bleek nadien op de reactie van Ferrari en natuurlijk Sergio Perez. De Mexicaan kon echter niet antwoorden doordat de motorkap en de vloer vlak voor zijn bedachte run van de RB19 moesten. Technisch malheur - om precies te zijn een olielek - hield de tweede Red Bull-coureur aan de kant voor minuten die richting de kwalificatie doorgaans erg belangrijk zijn. Het woord was derhalve louter aan Ferrari en de Scuderia kon wederom leveren. Zo ging Sainz net als vrijdag naar de toptijd door Verstappen met welgeteld 86 duizendsten de loef af te steken. Teammaat Charles Leclerc was tot enthousiasme van de fans eveneens snel onderweg, maar moest zijn poging na een momentje in de tweede sector staken. Een tweede aanzet bracht de Monegask alsnog naar P4, net achter Hamilton als snelste Mercedes-man en voor Fernando Alonso op de vijfde stek.

Uitslag: Derde vrije training Formule 1 Grand Prix van Italië