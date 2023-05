F1 Monaco live: Volg de tweede vrije training

De eerste training had eigenlijk alles waar je bij Monaco aan denkt: touchés met de vangrail, een lekke band en een flinke crash. Het deerde Carlos Sainz allemaal niet. Hij was in zijn SF-23 op mediums met 1.13.372 ruim drie tienden sneller dan landgenoot Fernando Alonso, die op zijn beurt Mercedes-coureur Lewis Hamilton kon voorblijven. Voor laatstgenoemde was het een spannende training. De F1-auto van het Duitse merk is voorzien van een flink aantal upgrades. Op het eerste oog lijken deze voor de Brit in ieder geval te werken. Teamgenoot George Russell had minder geluk. Hij klaagde tijdens de openingssessie steen en been over de auto. Kan hij nog een stap maken in de tweede vrije training?

Achter Sergio Perez op vier en Charles Leclerc op vijf zagen we Max Verstappen. De Nederlander was allesbehalve content met zijn openingssessie. Meermaals deed hij zijn beklag over de RB19 en meer dan eens werd er druk aan zijn auto gesleuteld. De frustratie werd groter toen de achterkant in een snellere ronde uitstapte en hij die ronde moest afbreken. Een handje kwam daarbij uit de cockpit. Kan hij, net als Russell, het vertrouwen vinden en een stap maken. Acht tienden naar de snelste tijd is te veel voor de tweevoudig wereldkampioen. Nyck de Vries, de andere Nederlandse F1-coureur, viel niet op in de training. Hij besloot VT1 op de zestiende plek, drie posities achter Yuki Tsunoda. Voor hem is het zaak om vertrouwen op te bouwen na enkele lastige weekenden. Lukt het de Fries om eindelijk die gewenste sprong te maken en zijn Japanse ploegmaat voor bij te gaan?

Nico Hülkenberg en Alexander Albon waren de veroorzakers van twee rode vlaggen. Voor de Duitser viel het allemaal wel mee. Hij hield er slechts een lekke band aan over, maar de Williams-coureur deed in de slotfase juist wat je niet moet doen. Bij het uitkomen van de eerste bocht brak de achterkant van de FW45 uit, waardoor hij behoorlijk hard tegen de vangrail knalde. De volledige linkerkant van de auto lag in puin. Het is te hopen dat de Williams-monteurs voldoende tijd hebben om de auto weer op te lappen voor de tweede en afsluitende vrijdagtraining door de nauwe straten van Monte-Carlo.

Wil jij niets missen van alle actie en ook nog eens de laatste video's voorgeschoteld krijgen? Volg dan het uitgebreide liveverslag van Motorsport.com bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco.