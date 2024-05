F1 Monaco live: Volg de race in Monte Carlo

"Hoe je het ook bekijkt, de race wordt zaterdag in de kwalificatie gewonnen", klonken de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner op vrijdag. Dat zijn woorden waar polesitter Charles Leclerc maar al te graag in zal geloven, nu hij weer een goede uitgangspositie heeft om zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Oostenrijk van 2022 te pakken. De thuisheld was de topfavoriet voor de pole-position, maar kreeg deze zeker niet cadeau.

Oscar Piastri was ervan overtuigd dat hij de pole had kunnen pakken als hij twee elementen van zijn ronden van Q3 had kunnen combineren, maar dat is niet gebeurd waardoor hij van plaats twee zal starten. Het slechte nieuws voor Piastri is dat polesitter Leclerc aan de rechterkant van de grid start, dus hij zal de binnenkant verdedigen in de korte run van 159 meter richting de remzone van bocht 1. Piastri moet dus van goede huize komen, wil hij de leiding al bij de start overnemen.

Vanaf de tweede startrij hebben Carlos Sainz en Lando Norris ook nog goed uitzicht, al zullen zij het hier normaliter meer van de strategie moeten hebben. Het is op het 3,337 kilometer lange stratencircuit immers heel moeilijk om in te halen met de huidige F1-auto's, iets wat ook blijkt uit de cijfers van 2023. Toen vonden er slechts 9 inhaalacties plaats in de race die 78 ronden duurt.

Zo delen Ferrari en McLaren dus de eerste twee startrijen en ontbreekt daar een grote naam: Red Bull Racing. Max Verstappen raakte de muur in zijn laatste poging en start zodoende van P6 terwijl teamgenoot Sergio Pérez zelfs van buiten de top-vijftien moet komen. De zege lijkt dus ver weg voor het team dat nog ijzersterk aan het seizoen begon.

De Grand Prix van Monaco staat niet bekend als een spektakelstuk doordat het vaak vooral filerijden is, maar de uitdaging voor de coureurs is vooral om alle 78 ronden uit de muren te blijven. Eén crash en safety car kan de race al overhoop gooien. Slaagt Leclerc, die nog nooit op het podium eindige in het bijzijn van zijn thuispubliek, erin om de vloek van Monaco te verbreken? Om 15.00 uur gaat de Grand Prix van Monaco van start en krijgen we antwoord op die vraag. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock dankzij updates van journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.