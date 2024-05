De race in Monaco kende een bijzonder tumultueus begin. Charles Leclerc had een prima start vanaf de pole-position en bleef aan de leiding, terwijl de vanaf de tweede plek vertrokken Oscar Piastri bij de eerste bocht Carlos Sainz aan de binnenkant op bezoek kreeg. Piastri en Sainz kwamen met hun auto’s tegen elkaar aan, waardoor de Spanjaard een lekke linkervoorband opliep. De Ferrari wilde daarna bij Casino niet meer naar rechts sturen, met gele vlaggen tot gevolg.

Zware crash

Verder naar achteren vond een grote crash plaats bij Beau Rivage. Sergio Pérez had geen geweldige start vanaf de zestiende startpositie en werd na Ste. Devote onder vuur genomen door Kevin Magnussen, die samen met zijn Haas F1-teamgenoot Nico Hülkenberg vanaf de achterste rij moest starten vanwege een technische overtreding in de kwalificatie. De Mexicaan bleef na het uitkomen van de eerste bocht in het midden rijden, terwijl de Deen de neus van zijn Haas F1-auto naast de Red Bull prikte. Contact tussen de beide wagens leek onvermijdelijk en kwam er ook: het rechterachterwiel van Pérez en het linkervoorwiel van Magnussen kwamen tegen elkaar aan. De RB20 sloeg hierdoor zonder pardon rechtsaf, waarna de auto hard tegen de vangrail knalde, terwijl Magnussen nog tegen hem aan botste. Hülkenberg hoopte aan de linkerkant van de baan langs de mêlee te glippen, maar kreeg de achterkant van de Red Bull tegen zich aan en crashte daardoor eveneens.

Bij Portiers, de bocht voor de tunnel, volgde nog meer drama. Esteban Ocon besloot zijn Alpine aan de binnenkant van teamgenoot Pierre Gasly te gooien, waarna het tweetal na het uitkomen van de bocht tegen elkaar botste. Ocon ging hoog de lucht in om vervolgens hard weer op het asfalt neer te komen. Beide coureurs konden verder rijden en linea recta met de rest van het veld de pits opzoeken, omdat de rode vlag werd uitgehangen voor de enorme ravage die bij Beau Rivage was ontstaan. Doordat er behoorlijk wat puin te ruimen viel en de vangrails gerepareerd moesten worden, lag de wedstrijd vervolgens lange tijd stil.

'Gratis' bandenwissels

Pas om 15.44 uur kon de race worden hervat. Dit gebeurde met een staande herstart, waarvoor de oorspronkelijke startvolgorde erbij werd gepakt, minus de vier coureurs die waren uitgevallen - behalve Pérez, Magnussen en Hülkenberg bleek ook Ocon klaar door de schade die zijn auto had opgelopen. Er werd teruggegrepen naar de initiële startvolgorde omdat Zhou Guanyu, die de crash in Beau Rivage voor zijn neus zag gebeuren, nog niet bij de SC2-lijn was toen de rode vlag tevoorschijn kwam. Dit was een geluk voor Sainz, die door zijn lekke band was teruggevallen naar de zestiende en voorlaatste positie, maar dus opnieuw de derde startplek kon innemen. Daarbij was de rode vlag ook een grote meevaller voor de coureurs die op de medium waren gestart. Zij konden ‘gratis’ naar de harde band wisselen, waarop zij in principe naar het einde van de race moesten kunnen rijden. De coureurs die op de harde compound aan de race waren begonnen, waaronder Max Verstappen, konden tijdens de rode vlag weliswaar naar medium wisselen, maar of de finish op die compound gehaald kon worden, was op dat moment nog maar zeer de vraag.

De tweede start van de dag verliep zonder problemen én zonder veranderingen in de top-tien. Charles Leclerc bleef dus aan kop, voor Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly. Ondanks dat Piastri schade aan zijn vloer had na zijn eerdere aanvaring met Sainz, kon de Australiër Leclerc goed onder druk blijven zetten, terwijl Sainz en Norris er eveneens goed bij bleven op de derde en vierde plek. Echter, Leclerc had ook een strategische reden om zijn snelheid te matigen en de voorsprong van de top-vier zo niet al te ver op te laten lopen. Als het verschil namelijk groot genoeg zou worden om een pitstop te maken zonder buiten de top-vier te vallen, zou een van zijn naaste belagers namelijk een gok kunnen wagen, om daarna op nieuwe banden terug naar de voorkant van het veld te rijden en in de aanval te gaan.

'Had kussen moeten meenemen'

Russell werd, liggend op de vijfde plek, eveneens door zijn team gesommeerd om banden te sparen, in een poging op de medium compound naar het einde van de race te gaan. Harder rijden had geen nut, zo oordeelde de pitmuur van Mercedes. Zo begon de race volledig om bandenmanagement te draaien, wat de wedstrijd niet bijster spannend maakte om naar te kijken. Zelfs Verstappen, die zesde lag, begon zich te vervelen. “Dit is echt zo saai. Ik had mijn kussen mee moeten nemen”, zei hij.



Helemaal beklonken was de zaak vooraan nog niet, door de 'dreiging' van pitstops. Doordat het gat tussen de top-vier en de rest van het veld groeide, kwam het moment dichterbij waarop Norris zonder positieverlies een pitstop kon gaan maken. Ferrari verzocht Leclerc daarom nog eens om langzamer te rijden. Die zag het echter niet zitten om zijn pace nog verder te laten zakken, aangezien dit invloed zou hebben op de prestaties van zijn banden en mogelijk tot onderstuur zou leiden. Desondanks zorgde hij ervoor dat het verschil tussen de top-vier en Russell op P5 onder de twintig seconden bleef.

Leclerc bevrijd van druk

Met nog 26 ronden te gaan dook Hamilton vanaf de zevende plek de pitstraat binnen om zijn medium banden te laten vervangen voor harde banden. Verstappen reed een snelle ronde om daarna ook een set harde banden te halen. Hij kwam na zijn pitstop voor de zevenvoudig wereldkampioen terug de baan op, waarmee hij zijn zesde plek had behouden. Zowel Verstappen als Hamilton kon daarna echter snelle tijden rijden. Russell kreeg ondertussen juist te maken met verkeer. Hierdoor was het voor laatstgenoemde al snel geen optie meer om ook een pitstop te maken, aangezien hij er alleen maar terrein mee zou verliezen. Verstappen kwam in de volgende ronden met rasse schreden dichterbij aan Russell, om met nog vijftien ronden te gaan het gat volledig gedicht te hebben. Het noopte de Mercedes-coureur om zijn tempo te verhogen, waarmee de kans op een pitstop van iemand in de top-vier als sneeuw voor de zon verdween.

Leclerc reed in de slotfase van de race veel zonder problemen - er werden zelfs grapjes gemaakt over de boordradio - naar de overwinning, mede geholpen door het feit dat Piastri problemen begon te krijgen met zijn banden. “I’ll bring it home”, deelde de Monegask, die nog nooit een race gewonnen had in zijn woonplaats, een paar ronden voor het einde mee. Leclerc finishte zeven seconden voor Piastri, die nog wel de tweede plek veiligstelde, terwijl Sainz het podium completeerde door derde te worden. Norris moest daarachter genoegen nemen met de vierde plek.

Russell hield Verstappen tijdens de laatste ronden achter zich voor de vijfde plaats. Hamilton haakte aan het einde van de race nog aan bij het tweetal en finishte kort achter de Nederlander als zevende. De resterende punten waren voor Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly. Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, en Lance Stroll, die een extra pitstop moest maken na een lekke band te hebben opgelopen, werden respectievelijk elfde, twaalfde, dertiende en veertiende. Logan Sargeant en Zhou Guanyu kwamen op twee ronden achterstand als vijftiende en zestiende binnen.

Het Formule 1-seizoen 2024 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Canada.

