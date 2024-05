Rapportcijfers GP van Monaco 2024

Banden: H (1 lap) M (77 laps)

Kon goed met de druk van Verstappen omgaan, ondanks dat hij in het nadeel was gezien de banden. Vroeg zich af of langzaam rijden nodig was, maar luisterde wel naar zijn team. Was het hele weekend indrukwekkend goed, al kon hij de sterke lijn vanuit de trainingen niet omzetten in een toptijd in de kwalificatie.

Rapportcijfer Motorsport.com 8 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 7.47 (432 inzendingen)