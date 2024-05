F1 Monaco live: Volg de derde vrije training

Op vrijdag werd duidelijk dat Charles Leclerc er serieus werk van wil maken om zijn vloek van Monaco te verbreken. De Monegask is nog nooit op het podium geëindigd en zag zijn race regelmatig in tranen eindigen - soms zelfs al voor de start. In VT2 zette Leclerc de toon door met een rondetijd van 1.11.278 naar de snelste tijd van de dag te gaan. Hij was daarmee zelfs sneller dan de poletijd van 2023, dus de concurrentie is gewaarschuwd.

Lewis Hamilton zal ook met een tevreden gevoel terugkijken op de vrijdag. Hij noteerde de snelste tijd in VT1 en was in VT2 de enige die nog redelijk in de buurt van de tijd van Leclerc kon komen. De Mercedes-coureur gaf iets meer dan een tiende toe op de Monegask terwijl nummer drie Fernando Alonso tegen een achterstand van bijna een halve seconde aankeek. Toch zal de Spanjaard dat ook niet heel erg vinden, aangezien hij alsnog derde werd en dus ergens hoopt op een eerste succes in de vorm van een podium.

Max Verstappen was niet zo blij op vrijdag. Hij moest genoegen nemen met de vierde tijd, maar VT2 verliep niet vlekkeloos. De Nederlander raakte de muur op de exit van bocht 7 en gaf een halve seconde toe op Leclerc. Bovenal was het gevoel in de RB20 niet zoals hij had gewild. "Ik stuiter rond als een kangoeroe, ik krijg er koppijn van!", zei hij over de boordradio. Zijn die problemen vandaag opgelost?

De derde vrije training is de laatste kans voor de coureurs om de afstelling voor de zeer belangrijke kwalificatie - misschien wel de belangrijkste van het jaar - te perfectioneren. VT3 is wat dat betreft ook een heel ingewikkelde sessie: het is de laatste kans om de limieten echt op te zoeken, maar een crash kan zomaar een einde van de kwalificatie betekenen voordat deze überhaupt begonnen is.

Wie kan als beste de laatste puntjes op de i zetten in Monaco? De derde vrije training gaat om 12.30 uur van start en zal zoals gebruikelijk een uur duren. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.