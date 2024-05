Nadat Charles Leclerc de snelste tijd had neergezet op de eerste dag van het raceweekend, hadden de coureurs vroeg op de zaterdagmiddag nog een laatste mogelijkheid om hun auto’s optimaal afgesteld te krijgen voor de in Monaco zeer belangrijke kwalificatie. Onder een blauwe hemel en bij een aangename temperatuur van 22 graden kwamen de coureurs om 12.30 uur mondjesmaat de baan op om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen.

De eerste rondetijden waren net gereden toen Valtteri Bottas een moment van overstuur had bij het uitkomen van het zwembadgedeelte en met zijn Sauber tegen de vangrail gleed. Het contact leek niet bijzonder hard, maar de hoek waaronder het gebeurde betekende dat zijn ophanging rechtsvoor beschadigd raakte. De Fin kon de krappe bocht bij La Rascasse niet meer maken, waardoor de rode vlag tevoorschijn moest komen.

Nadat de auto van Bottas was geborgen en de baan weer was vrijgegeven, doken de overgebleven negentien coureurs de baan op om verder te gaan met de training. Kevin Magnussen schoot rechtdoor bij Mirabeau Haute en Lewis Hamilton ging na een forse verremming de uitloopstrook op bij Ste. Devote, maar beiden konden hun weg vervolgen nadat zij hun wagens hadden gekeerd. Laatstgenoemde brak zijn run korte tijd later echter af: door de stevige lock-up was zijn setje banden naar de gallemiezen.

Dat het een drukte van belang was op de baan, ondervond onder andere Max Verstappen, die tijdens een snelle ronde op een meute langzaam rijdende auto's stuitte bij Tabac. Intussen was Oscar Piastri de eerste die een tijd onder de 1.13 reed door rond te gaan in 1.12.684. Charles Leclerc dook daar halverwege de sessie onder met 1.12.521. De beste tijd van Verstappen bedroeg op dat moment een 1.12.763, waarmee hij achter Leclerc en Pastri op de derde stek in de tijdenlijst bivakkeerde.

De rondetijden zouden tijdens het laatste half uur echter nog veel verder omlaag gaan. Leclerc kwam na een aantal verbeteringen uit op een 1.11.977, terwijl hij bovenaan gezelschap kreeg van Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz, die met een 1.12.279 de tweede tijd noteerde. “Solide ronde”, kreeg Verstappen van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen, nadat hij zich had verbeterd. De drievoudig wereldkampioen was zelf maar matig tevreden. “Ja, maar ik weet waar we nog tijd kunnen vinden. Maar dat is gewoon niet mogelijk. We weten waarom”, klonk het over de boordradio. Aan het einde van zijn run stond er een 1.12.391 achter zijn naam, wat achter de beide Ferrari’s de derde tijd was.

Voor de slotfase van de training werd er massaal naar een vers setje softs gewisseld, om nog een laatste kwalificatierun te kunnen oefenen. Sainz naderde Leclerc tot op twee duizendsten door 1.11.979 te rijden, maar de Monegask ging kort daarop nog een klap sneller dan zijn teamgenoot: 1.11.369. En dat was inclusief een momentje waarbij hij zich verremde. Met nog zes minuten te gaan rondde Verstappen het stratencircuit in 1.11.958, waarmee hij naar de tweede plek opklom. Het verschil met tussen hem en Leclerc was echter nog altijd zes tienden.

Een volgende poging begon veelbelovend met een paarse eerste sector, maar in de volgende twee baandelen verloor Verstappen, die door een verbetering van Piastri naar de derde plek zakte, tijd ten opzichte van Leclerc. Met een 1.11.566 keerde hij wel terug naar de tweede positie, en verkleinde hij het verschil naar iets minder dan twee tienden. Dat Verstappen aardig op de limiet reed, bleek wel uit de volgende woorden: “Als ik meer ronden zoals deze rijd, eindig ik in de hekken.”

Een negende opeenvolgende pole-position lijkt momenteel dus ver weg voor Verstappen, een beeld dat nog eens versterkt werd door de hoofdschuddende beweging van Lambiase aan het einde van de training. Daarbij moet Verstappen ook nog bij de stewards op bezoek, omdat hij halverwege de sessie mogelijk een overtreding heeft gemaakt: hij zou onnodig langzaam hebben gereden.

Hamilton, die een sterke vrijdag kende in Monaco, zat er ondertussen opnieuw goed bij door de derde tijd te rijden. Met een 1.11.710 zat hij drie tienden van de snelste tijd van Leclerc af. Piastri was uiteindelijk vierde op een halve seconde, terwijl Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris en Yuki Tsunoda allen maar iets langzamer dan de Australiër waren en de training op de vijfde tot en met de negende positie afsloten. Fernando Alonso maakte de top-tien vol.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint om 16.00 uur.

Video: Valtteri Bottas veroorzaakt rode vlag tijdens VT3 in Monaco

Uitslag derde vrije training F1 GP van Monaco: